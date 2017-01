Fant fenghette på Vikanlandet

En mann med metalldetektor kom over en fenghette under et fritidssøk på Vikanlandet søndag ettermiddag. Vedkommende kontaktet politiet.

– Fenghetta så nokså inntakt ut, og det stakk ut noen ledninger, sier operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt.

En sprengstoffekspert fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kom til stedet etter kort tid.

– Han fikk fjernet fenghetta, opplyser Tuset.

Ifølge Wikipedia er en fenghette en liten eksplosiv ladning som brukes for å detonere større mengder sprengstoff. Fenghetter detoneres vanligvis med elektrisitet eller lunte.