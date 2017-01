Nå er det bestemt hvor det nye helsehuset skal bygges

– En veldig viktig milepæl i arbeidet for å etablere et helsehus i Stjørdal, mener Arbeiderpartiets Ann Inger Leirtrø.

Sammen med gruppeleder Joar Håve og partileder Erling Weydahl gleder hun seg over at et enstemmig kommunestyre torsdag kveld vedtok å starte et forprosjekt der det planlagte nye helsehuset skal utredes i detalj.

Tomta avklart

Stjørdalspolitikerne avklarte torsdag kveld det viktige tomtespørsmålet: Det nye helsehuset skal bygges på tomta der gamle Stjørdal sykehjem lå. Helsehuset blir en viktig del av de nye sentrumsfunksjonene i Stjørdal.

I prosessen har den faglige arbeidsgruppa vurdert flere aktuelle tomter. Både Halsen sykeheim og hotelltomta ved kulturhuset Kimen har vært aktuelle plasseringer.

Men tomta der gamle Stjørdal sykehjem ligger, ble vurdert som best.

Må skaffe penger

– Nå har vi avklart hvor helsehuset skal bygges. Neste oppgave blir å bestemme hvilke konkret funksjoner helsehuset skal inneholde og så finansiere nybygget, sier gruppeleder Joar Håve.

For det er enda et stykke igjen til det nye helsehuset kan stå ferdig. Stjørdalspolitikerne har satt av 46 millioner kroner til formålet i økonomiplanen. Trolig trengs det nærmere 250 millioner kroner totalt.

Endelig ferdigstillelse av Helsehuset er planlagt til 2022. Arbeiderpartiet vil heie det fram.

«Minisykehus»

Planen er at det nye helsehuset skal inneholde funksjoner som akuttsenger, behandlingssenger og senger for pasienter som skrives ut fra sykehusene. Det handler også om rehabiliteringssenger, korttidsopphold, poliklinikker og dagbehandling. Her skal også forvaltningskontoret for Værnesregionen få kontorer, sammen med teamet for hverdagsmestringsteamet i Stjørdal kommune.

Andre funksjoner er responssenter, legevakt, ambulansestasjon og undervisnings- og møtelokaler sammen med kafé og kantine.

– Og sikkert andre funksjoner som vi ikke har tenkt på ennå, sier Ann Inger Leirtrø.

Hun har ivret sterkt for å få realisert et helsehus med fellesfunksjoner i sentrum av Stjørdal.

– I tillegg er det muligheter for at Helsehuset kan utvikles videre med flere poliklinikker, et legesenter og kanskje sentrumsnære omsorgsboliger i de øverste etasjene, ivrer Leirtrø.

– Dette blir veldig bra: Nærmest et «minisykehus» i Stjørdal som kan ivareta brukere på en optimal måte, mener Leirtrø.

Samme adresse

Hun peker på at når flere tjenester i de helserelaterte yrkene får samme adresse, så vil det skape det et miljø som er gunstig både for fagfolk og pasienter. Ikke minst betyr det en mulighet for avlastning og utvikling.

Leirtrø er sikker på at et sterkt faglig miljø vil være attraktivt når det i framtida skal rekrutteres fagfolk til funksjonene i det nye helsehuset.