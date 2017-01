Arne Leirtrø fra Stjørdal har nettopp kommet hjem fra feltsykehus i Irak. Der har jobben vært å redde liv og hjelpe kurdiske soldater til å mestre førstehjelp. I ytterste konsekvens har han kunnet komme ute for å måtte gi førstehjelp til noen han har skutt selv.

– Jeg ser paradokset. Å være soldat og sykepleier er litt motstridende. Men selv som sykepleier må man være i stand til å forsvare seg hvis situasjonen skulle kreve det, sier Arne Leirtrø.

Som sykepleier og løytnant var Arne Leirtrø som alle andre i den norske kontingenten bevæpnet med pistol fast plassert på hofta.

Høygravid samboer

32-åringen etterlot en høygravid samboer i Stjørdal før jul, for å fullføre tjenesten med å trene Pershmerga-soldater som slott mot IS i førstehjelp.

– Det var tøft. Heldigvis kom jeg meg hjem i tide til å være med på fødselen. Vesle Brynjar, 10 uker gammel, ligger på fanget. I sofaen hjemme i Solvegen sitter samboer Tone Lise Kristiansen, som er lettet over at kjæresten nå skal være hjemme.

– Vi var innstilt på det begge to, at Arne skulle fullføre tjenesten i Irak. Vi visste at det kom til å bli litt krevende, men samtidig visste vi at det Arne og soldatene gjør i Irak er viktig. Jeg respekterer den jobben han gjør, på samme måte som han respekterer min jobb. Det var bare å tenke at «det går bra», sier Tone Lise.

Da var det nok

Hun forteller at hun var ganske rolig helt fram til Arnes hjemreise 9. januar.

– De ble værfast på flyplassen i Istanbul under snøværet i Tyrkia. Der har det skjedd ganske mye i det siste, så da kjente jeg at «nå må han bare komme hjem».

Nå har Arne bestemt seg for å legge uniformen på hylla og satse på arbeid som sykepleier i det sivile. Den lille familien flytter til heimplassen hennes i Mo i Rana, i alle fall for en periode, og Arne håper å få en stilling ved sykehuset der.

– Vi skulle gjerne fortsatt å bo i Stjørdal, men Tone Lise er veterinær, og det er lite arbeid for veterinærer i Trøndelag. Hun har fått jobb ved en klinikk på Mo og da drar vi dit. Det er familie der også, og det er det viktigste for oss.

Kommer nærmere

– Hvordan er det å sette barn til livet i en urolig verden, du har sett litt mer av det på nært hold.

– Skal man være realistisk er det ikke mer terror enn da jeg vokste opp. Det føles bare nærmere med sosiale medier. Det NRK kunne bruke ei uke på å få fram, kan folk legge live på Facebook. Men klart en tenker litt på det når det rammer i foten av Europa.

– Har du selv opplevd krigshandlinger eller farefulle situasjoner?

– Jeg har ikke blitt beskutt eller noe sånt selv. Men i Afghanistan, der jeg var tidligere kom det en taxi inn i kolonnen vi kjørte i. En typisk selvmordsaksjon, der en plutselig bare kjører inn og sprenger kolonnen og seg selv i lufta. Jeg og lagføreren vekslet blikk og tenkte this is it - nå skjer det! Men heldigvis var det en som bare var litt travel på gasspedalen. Så det gikk bra. Men det var akkurat det vi har sett på film. Og vi hadde en lignende situasjon en annen gang i forbindelse med militærkolonne. Heldigvis har jeg vært ganske forskånet for ting. Er ikke noen adrenalinjunkey, så glad jeg slapp. Det er nok av veteraner som sliter med minner de ikke blir kvitt.

Under krigen i Afghanistan deltok Leirtrø i en operasjon der man reiste rundt til mobile politisykehus i Mazar-Sharif for å lære opp folk i å bandasjere og bruke førstehjelpsutstyr.

Soldat og sykepleier

Arne Leirtrø synes han har hatt en fin tid i Forsvaret, og er fornøyd med å ha gjort sin plikt med å delta i internasjonale operasjoner. Han tok førstegangstjeneste i Basset 1 på Ørlandet, som hundefører.

Etter det tok han befalsutdanning og krigsskolen med sikte på å bli sykepleier. Han er stasjonert i sanitetsbataljonen som er en del av Telemarksbataljonen.

Dit skal han ukependle fram til sommeren.

– Det går greit å kombinere å være soldat og sykepleier, men jeg tror ikke det er for alle. Det koster å vedlikeholde to fagfelt, både sykepleierferdigheter og soldatferdigheter, mener Leirtrø.

Legger ned våpenet

Selv har han tenkt å gi seg mens leken er god.

– Det er greit å gjøre et valg ved det veiskillet her. Det er ikke det at jeg føler meg gammel, men en merker at en blir fortere sliten, nå som en er blitt eldre. Det tar på å løpe rundt med våpen, hjelm og skuddsikker vest, sier Arne Leirtrø.