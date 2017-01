Ny gårdeier fant udetonert granat på låven

Den nye eieren på Fuldseth i Hegra, Egil Haugsten, ble noe overrasket da han fant en udetonert granat på låven. Politiet skal nå se nærmere på granaten.

– Dette er en granattype som sprenges over bakken. Den inneholder splinter som da blir spredd over et større område for å treffe fienden. Den jeg fant har ikke eksplodert, og har heller ikke merker som tyder på at den er skutt fra en kanon, sier Haugsten.

Saken fortsetter under bildet.



Forsiktig

Haugsten overtok slektsgården Fuldseth i Hegra for vel et par år siden. Mye ny bygningsmasse for den nye eieren.

– Blir også noe nysgjerrig når en kommer til en slik plass, og mye å gå over. En dag på låven dukket det opp blant mye annet en granat. Forsiktig med å håndtere denne, kanskje 35 centimeter lang og en diameter på 10 centimeter, og et par, tre kilo tung. Jeg fant etter hvert ut hva jeg hadde funnet og holdt i hendene, og satte granaten forsiktig tilbake der jeg fant den, på en trygg plasss, sier gårdeieren.

Etter funnet ble han nysgjerrig på hvilken type granat dettte var, hvor den kunne komme fra og og hvordan den skal ufarliggjøres.

– Jeg har søkt litt på nettet og finner ut at dette er en norsk granat, av typen «Kardesk». Høyst sannsynlig stammer den fra Hegra festning, men jeg har ingen teori på hvordan den har havnet her på låven. Det er et års tid siden jeg fant den. Sjekket med en kamerat, som har mer peiling på eksplosiver enn meg, om den kunne ufarliggjøres slik at jeg kunne ta vare på den. Det var ikke anbefalt, så nå går jeg videre med saken for kanskje å finne mer ut om granaten, sier Haugsten.

Han undres om granaten kan være av interesse for Hegra festning.

Et smell

Politiet kommer til Fuldseth en av de første dagene over helga.

– Politiet sa til meg at de kommer for å sjekke granaten. Om de mener det er eksplosiver i den, så vil de sprenge den, sier Egil Haugsten.