Blueskoret øver til ny Kimen-konsert

Da inviterer sang-entusiastene i Hell Blues Kor til ny konsert.

Gjenskape magien

– Vi skal følge opp suksessen fra i fjor, lover dirigent Arild Hognes.

Entusiastene i Hell Blues Kor gjorde dundrende suksess med sin konsert under åpningen av fjorårets bluesfestival. Nå vil koret prøve å gjenskape noe av magien.

Hell Blues Kor planlegger en variert konsert. På repertoaret står både moderne rap, Låter av Bob Dylan og annen god musikk.

Variert program

– Programmet blir veldig variert, sier dirigent Arild Hognes.

Både han og sangerne gleder seg stort til 12. februar. Konserten i Vektersalen har fått tittelen «Sing for the moment». Det gjenspeiler på en melodi som både Aerosmith og rapperen Eminem har gjort suksess med. Nå skal blueskoret presentere sin tolkning.

Soloinnslag

Konserten i Kimen 12. februar vil by på flere soloinnslag. Korets undergrupper øver også inn innslag som de skal bidra med.

– Dette blir alt annet enn en vanlig korkonsert der alle står rett opp og ned og synger, lover dirigent Arild Hognes.

18 sangere

Hell Blues Kor består i øyeblikket av 18 sangere. Alderen spenner fra 17 til over seksti år. Noen har vært med siden starten for over tjuefem år siden.

Da bestemte en gjeng sangglade venner seg for å starte et litt annerledes blandakor. I miljøet rundt bluesfestivalen og Hell Blues Club ble Hell Blues Choir startet. Og koret har gjennom hele sin levetid hatt en nær tilknytning til festivalen. Blueskoret har hatt flere åpnings- og avslutningskonserter på under festivalen.

Utfordrer musikkmiljøet

Nå utfordrer sangerne i blueskoret musikkglade fra det øvrige rike musikkmiljøet til å bli med og slutte opp om konserten i Kimen.

– Stjørdal har et rikt musikkliv. Vå må begynne å heie fram hverandre, sier Arild Hognes.

Han inviterer derfor spesielt andre sangere og musikere i Stjørdalsdistriktet til å komme og oppleve konserten i kulturhuset Kimen søndag 12. februar.