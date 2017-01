Gikk i fakkeltog mot ulven

For en knapp måned siden var en gruppe fra Meråker til Oslo for å demonstrere mot klima- og miljøstatsråd Vidar Helgesens håndtering av ulvebestanden i Norge.

Mandag kveld har fire bønder fra Meråker vært i hovedstanden for å demonstrere på nytt.

Press på politikerne

– Tirsdag 31. januar skal Stortinget behandle ulveforliket. Vi vil demonstrere for å opprettholde presset på stortingspolitikerne, slik at de kanskje kommer på bedre tanker, sier John Gunnar Stormo.

Saubonden er en av dem som sist sommer har fått merke at det er mye rovdyr, blant annet ulv, i Meråker.

Fakkeltog

Det er organisasjoner innenfor jakt, skogbruk og jordbruk og beitenæring i Hedmark fylke som har tatt initiativ til demonstrasjonen mandag kveld. Bønder fra hele landet har sluttet opp om aksjonen.

– Vi går i fakkeltog til Statsministerens kontor for å overrekke en budstikke som gjør det klart hvordan situasjonen i beitenæringen er, sier John Gunnar Stormo.

Feilslått

Problemet er det samlede trykket fra rovdyr.

– Vi har forpliktet oss til å ha rovdyr. Men vi skal ikke ha så mye rovdyr at det er umulig å utnytte utmarksbeitene til tradisjonelt bruk. Da er noe fullstendig feil, sier John Gunnar Stormo.

På gli?

Ifølge NTB kan regjeringen være på gli. Mandag kveld samlet stortingsgruppene i Høyre, Frp, Ap og KrF seg for å finne en løsning på den betente ulvestriden.

- Vi må se hvordan vi kan få løst ulvefloken og hvordan man kan sørge for at det blir gitt mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp, Harald Nesvik, til NTB.

Må forklare

Tirsdag kommer saken nok en gang opp i Stortinget. Da må statsråd Vidar Helgesen (H) igjen opp på talerstolen for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.