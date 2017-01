Hun er den nye lederen i Stjørdal Arbeiderlag

– Som arbeiderlag i sentrum har vi veldig mye å ta tak i, engasjere oss for. Jeg kan nevne byutvikling, og vi har store utfordringer på både omsorg og skole.

Ja, det sier den ferske, nye lederen i Stjørdal Arbeiderlag, sentrumslaget av Stjørdal Arbeiderparti, Toril Sandvik (48).

Med åpne armer

Onsdag kveld overtok Sandvik ledervervet i arbeiderlaget etter Per Olaisen, som ønsket å takke for seg. Sandvik satt før onsdagsmøtet igjen med ett år som nestleder, men sa ja til opprykk og er nå tydelig klar for lederjobben.

– Vi gleder oss, og jeg har dyktige folk med meg i det nye styret. Vi ser store og viktige oppgaver å ta tak i, sier Sandvik.

Som nestleder og ny i styret står Torger Størseth, sekretær Martha Berbu, Wenche Reiten kasserer og Morten Leer som styremedlem.

– Et lag med ambisjoner?

– Det er klart vi har ambisjoner. Vi er fortsatt det største laget i Stjørdal Arbeiderparti med 130 medlemmer.

Størst i kommunen

– Største arbeiderlag så lenge det måtte vare kanskje. Både i Hegra og Forradal verves det nå nye medlemmer i stort tempo, og i Skjelstadmark er et nytt arbeiderlag på gang. I kampen om å bli størst har du her utfordrere?

– Det er bare hyggelig at Arbeiderpartiet i kommunen vokser og blir større. For vår del, sentrumslaget, er det mye å ta tak i. Det handler som jeg sier, om sentrumsutvikling. Både hva angår skole og omsorg. Så er vi heldige og får innspill på saker hvor innbyggere ber oss om engasjement. Dette skal vi følge opp. Så ser vi en annen betydelig jobb, det er valgår, og vi skal drive valgkamp. Listetoppen på stortingsvalgslista kommer fra laget vårt, det er Ingvild, sier Toril.

Til daglig finner vi Toril Sandvik på lensmannskontoret i Stjørdal hvor hun er leder for den sivile enheten.