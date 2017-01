– Vi har aldri opplevd maken til bordbestilling tidligere i Stjørdal. Lørdagen er så å si full, mens det er noen plasser igjen fredag og søndag. Det er veldig artig med denne responsen når vi åpner opp i nye restaurantlokaler i Gågata, sier eier og driver kent Olav Ferstad.

Egne lokaler

Restauranten som frem til nå har drevet i samlokalisering med Bankers lenger ned i Kjøpmannsgata får nå egne dedikerte restaurantlokaler.

–Det er noe vi virkelig ser fram til. Det åpner også for nye muligheter for oss. Blant annet planlegger vi å komme i gang med et lunsjkonsept i løpet av våren.

Varmmat

Restauranten åpner også et nytt varmmattilbud.

–Det kalles Tepanyaki, som egentlig er ei grilløy, der kokken står midt blant gjestene og lager maten de skal spise på en gassgrill. Til dette bordet kommer det en egen varmmatmeny, men det er også mulig å bestille sushi om man sitter der, men aller helst skal man spise varmmat på det bordet, sier Ferstad, som selv skal stå å lage mat på grilløya i helga.

–Hvilken type mat får man der?

–Der kan man få seg en skikkelig biffrett. Vi er jo egentlig biffkokker som har lært oss å lage sushi, så biffen blir bra. Ellers står både hvitløkmarinerte scampi og ekte ramn-nudler på menyen der.

Muligheter

Kent Olav Ferstad ser nye muligheter med ny plassering.

–Vi får se utover. Vi vil være en bidragsyter til å få mer fart i Gågata. Med både uteservering og andre tiltak utover sommeren. Det får vi komme tilbake til. Nå ser jeg fram til åpningshelg i ny restaurant, sier Kent Olav Ferstad.