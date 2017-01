Bønder fyrer opp bål

– Det er misnøyen med landbruksmeldinga vi ønsker å synliggjøre. Det gjør vi på Torget, og vi tenner bål. Kanskje bruker vi selve landbruksmeldinga for å få fyr på bålet, sier Trond Hodne, melkebonde i Forradalen.

Beitetilskudd

Hodne sier at denne avfyringa på Torget skjer i trygge rammer.

– Først må det understrekes, at vi fyrer opp i ei bålpanne. Så er vi der for å best mulig å orientere om norsk landbruk i dag, matproduksjon, norsk mat i dag og framover. Her handler det om statens rammer for en produksjon av norsk mat, og landbruksmeldinga, slik en til sist blir bestemt i Stortinget, er avgjørende for framtida for norsk landbruk. Slik landbruksministeren i dag sender fra seg si melding, blir utfordringene svært store for mange i næringa, og det ønsker vi nå å signalisere før de endelige vedtak er gjort. Denne markeringa skjer over hele landet, sier Hodne.

Misnøyen handler blant annet om at i meldinga sies det at beitetilskuddet flyttes fra innmark til utmark.

– Det kan resultere i at innmarka gror igjen. Ikke minst i det siste, vet vi at utmarka har rovdyr, så utmark er et dårlig alternativ for en stor andel av husdyrene våre. Dette er en årsak til at vi nå markerer oss, sier Hodne.

Han har ikke noe tall på hvor mange bønder som vil delta på Torget. Uansett, her vil de som søker informasjon om norske matprodusenter få både svar og hjelp.

– Kommer Senterpartiordføreren?

– Nei, jeg tror ikke han hadde anledning. Bål og markering blir det uansett.

Også i Lånke er det planlagt en markering. Det skjer like ved Malvikkrysset tirsdag ettermiddag.