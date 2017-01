Her er bygdas nye kaffekrok

Etter mange års trussel fikk nærbutikken i Forradal endelig kroken på døra i fjor. Nå lever skola i bygda også et svært utsatt liv, men folk i bygda nekter å gi opp.

Ekteparet Line Moen Korstad og Dag Inge Korstad, unnfanget ideen om at bygdefolket sårt trengte en ny møteplass. Mange har nok savnet nærbutikken, men ingen har sultet. Avstanden til Hegra og Stjørdal, er ikke så stor, og mange drar dit daglig på jobb. Kaffekroken og den sosiale biten ved å møtes på nærbutikken derimot, har kanskje vært det som svært mange har savnet aller mest.

- Alt er gratis

Ekteparet Korstad tok derfor kontakt med rektor ved oppvekstsenteret, Toril Rødde, om å få låne skolen, for å arrangere et lavterskel kafetilbud, et par timer, lørdag ettermiddag. Lørdag for litt over to uker siden, var det klart for åpning, og folket i bygda lot seg ikke be to ganger. Nå sist lørdag var det Liv Moen, og tidligere S-Nærkjøp-bestyrer Oddbjørg Rolseth som inviterte. Kaffe og nystekt vaffel sto på menyen, og prisen?. Nei her er alt gratis, bedyret Liv Moen, selv om mange ytret ønske om en kopp for å slippe på noen frivillige kroner. Bare en halv time etter at damene hadde åpnet dørene, kunne vi telle nærmere femti mennesker inne på «kafeen». –

Invitasjon til lokalpolitikerne

Dette er et kjempetiltak, var brødrene Jan og Hans Dahl enige om. – Vi utfordrer hermed gjennom avisa, lokalpolitikerne til å møte opp neste gang, for å se hva skola betyr for oss i Forradal. I dag ser det ut til at kafelokalet blir for lite, kommenterer Edmund Morset, som sitter ved samme bord så i stedet for nedleggelse, bør vi vel gå for utbygging av skolen.

De to damene som sto for serveringen denne gangen, fikk en travel lørdag. – Skriv at det er vi bare glad for, smiler Liv Moen, som forteller at de har sju liter vaffelrøre å ta av, men at de regner med at det går med.

Sigmund Kulås og Odd Buan, lovpriser også tiltaket. – Etter at butikken ble nedlagt, så treffer vi ikke store deler av bygdefolket lenger, så dette håper vi fortsetter.

Nye muligheter

Om to uker er det morsdag, og da ryktes det at sanitetsforeninga i bygda vil trå til på skola lørdag, med salg av fastelavnsris og bløtkakelotteri, i tillegg til servering av kaffe og vafler. Dette var tydeligvis populært. Ingen hadde det travelt i alle fall, og samtaleemner var tydeligvis heller ikke noe problem.