Må begynne å passe klokka igjen

Etter noen møter med fri taletid, innførte stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (H) og varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) begrensninger på taletida igjen under møtet i kommunestyret sist torsdag.

Snakket lenge

Siden i fjor høst har stjørdalspolitikerne kunnet snakke så lenge de ville når de har tatt ordet under diskusjonene i kommunestyret. Fylkesmannen slo nemlig fast at begrensinga av taletid som stjørdalspolitikerne hadde innført, kunne være i strid med kommuneloven.

Taletida i kommunestyret var nemlig tildelt de forskjellige partiene etter hvor mange representanter de har i kommunestyret. Jo flere representanter, jo lenger taletid under debattene, var prinsippet.

Slapp ikke til

Men tida strakk ikke til for noen av partiene. Enkelte representanter kunne komme i den situasjonen at de ikke fikk slippe til på talerstolen fordi andre i partigruppa hadde brukt opp taletida «deres». Noen opplevde det som udemokratisk.

Stjørdalspolitikerne hadde innført begrenset taletid under møtene slik at møtene ikke skulle dra ut i langdrag utover kveldene. Tidligere hadde stjørdalspolitikerne vedtatt å legge kommunestyremøtene til kveldstid for å spare penger. Møter på dagtid førte nemlig til frikjøpsutgifter for kommunen den arbeidstida politikerne satt i møter.

Dro ut i tid

Men kveldsmøtene kunne dra ut veldig i tid. Derfor innførte kommunestyret i Stjørdal begrenset taletid for partigruppene – rett og slett for å bli ferdig i folkelig tid. Det har også andre kommuner i Nord-Trøndelag gjort. De har fått samme påpakning fra fylkesmannen.

Frisleppet av taletid utover høsten i fjor førte til at enkelte av møtene i kommunestyret dra ut i langdrag utover kvelden. Under møtet sist torsdag kveld skisserte stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) en «salomonisk» løsning som både begrenser taletida og sørger for at alle politikerne får slippe til på talerstolen om de ønsker.

Får slippe til

Det er fortsatt begrensninger på taletida til partiene. De partiene som har flest representanter, får lengst taletid.

Nå får stjørdalspolitikere som ikke har hatt ordet før, slippe til med innlegg likevel om andre i gruppa har brukt opp taletida. Men da må de fatte seg i korthet.

Passer klokka

Det er varaordfører Ole Hermod Sandvik som har oppgaven med å passe klokka og taletida for grupperingene under møtene i kommunestyret. Til hjelp har varaordføreren en klokka med trykknapper som teller tida hver enkelt politiker bruker på talerstolen.

Stjørdalspolitikerne sluttet seg enstemmig til ordførerens skisse da møtet ble satt på rådhuset klokka 17.00 torsdag kveld.

Denne møtekvelden ble kommunestyret i Stjørdal ferdig med forhandlingene klokka kvart over ni på kvelden.