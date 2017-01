Passerer snart en halv milliard

Når Torbjørn Skei, adm, dir, i Coop Midt-Norge kjører gjennom Helltunellen på veg til jobb i Trondheim, kan han se seg tilbake i sladrespeilet fornøyd og tenke at nå passerer vi snart en netto årsomsetning i Stjørdal på en halv milliard.

– Vi er meget godt fornøyde med veksten i våre butikker i Stjørdal. Særlig gjelder dette Coop Extra på Lillemoen med en netto omsetning på 154 millioner, landets nest største. Også totalomsetninga for oss viste god vekst i Stjørdal i 2016, med totalt 435 millioner, opp fra 391 i 2015. Det vil si i prosent en vekst på 11, og det er vi veldig fornøyd med. Det viser at vi fortsetter å ta markedsandeler, sier Skei.

God Mega

I 2016 gjorde Skei midtsommers et betydelig grep i sentrumskjernen i heimkommunen sin. Han stengte ned Mega-butikken i Gå-gata, flyttet butikken inn i kjøpesenteret Torgkvartalet hvor Ica hadde stengt ned.

– Godt fornøyd med dette grepet. To konkurrerende matbutikker midt i sentrumskjernen ble til en, en Mega-butikk, som forventes å omsette for noe over 100 millioner i år, rundt det dobbelte av hva ICA hadde i Torgkvartalet. Jeg regner med at Mega i Torgkvartalet er nest største matvarebutikk i omsetning i Stjørdal, etter Extra på Lillemoen, når året er omme, sier Coop-sjefen.

Prixer på det jevne

Skei har tre Prix-butikker i Stjørdal, Skatval, E 14 i sentrum og i Lånke. Her er Lånke størst i omsetning på netto 46 millioner, en tilbakegang på 1 prosent. Skatval tangerer omsetninga i 16 fra året før med 28,5 millioner. Til sist Prix på E 14 i sentrum, som stoppet på 30,0 millioner, opp 3,5 prosent.

Greit nok

Skei sier at byggvaremarkedet i fjor i hele fylket opplevdes som noe trådt.

– Coop Extra Bygg på Sjøsiden omsatte i fjor for 67 millioner, bare litt opp fra året før. Greit nok tatt totalmarkedet i betraktning, sier Torbjørn Skei.

Coop i Stjørdal hadde ved utgangen i fjor 10224 husstandsmedlemmer. 243 pluss fra året før.