Tok seg ulovlig inn i Norge

Mannen som er i slutten av femtiåra, ble pågrepet da politiet gjennomførte en identitetssjekk på Nabotåget på Meråkerbanen som var på veg fra Storlien til Hell fredag. Nå er han varetektsfengslet i fire uker for å ha tatt seg ulovlig inn i landet.

Mannen ble framstilt i tingretten mandag. Han anket fengslingskjennelsen på stedet.

Under kontrollen på toget viste mannen fram et ukrainsk pass og et schengenvisum som var utgått. Det gjorde at politiet gjennomførte en nærmere identitetssjekk av mannen.

Det viste seg at mannen som er 59 år gammel, kom til Sverige der han søkte asyl i 2014. Svenske myndigheter har avslått asylsøknaden, men mannen har anket avslaget. Anken er ennå ikke avgjort av svenske myndigheter.

Ifølge fengslingskjennelsen fra tingretten i Nord-Trøndelag har mannen ikke lagt fram det ukrainske passet sitt for svenske myndigheter. Det har bidratt til at Sverige ikke har kunnet sende mannen tilbake til Ukraina.

Tingretten konstaterer at ukraineren har tatt seg ulovlig inn i Norge. Han har forlatt Sverige til tross for at han ikke har lov til det. Retten mener at alt tyder på at mannen ønsker å unndra seg retur til hjemlandet.

Norske utlendingsmyndigheter ba derfor å at mannen blir holdt i varetekt inntil han kan transporteres tilbake til Sverige. Tingretten legger vekt på at mannen ikke har faste forpliktelser i form av arbeid eller familie. Han har ingen tilknytning til Norge. Han har ikke lovlig opphold her og vil ikke kunne livnære seg på lovlig vis i Norge om han slippes løs.

Tingretten tok derfor politiets fengslingsbegjæring til følge. Den Ukrainske mannen blir holdt i varetekt i fire uker. Han skal sendes tilbake til Sverige før varetektstida er over.