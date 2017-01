Varslet fare med gigant-bål

Bøndene fyrte tirsdag ettermiddag opp bål flere steder som en protest mot retninga som regjeringen vil føre landbruket i Norge.

Vil ramme Stjørdal

Lånke Bondelag er tydelig på at landbruksmeldinga også vil ramme Stjørdal sterkt.

– Regjeringa vil ha mer sentralisering. Det betyr at det blir enda vanskeligere å drive landbruk for eksempel på Ytteråsen og i Forradal, sier Ole Dybwad.

Han leder bondelaget i Lånke. Dybwad sier det er sterkt engasjement blant medlemmene mot landbruksmeldinga.

Gigantisk bål

Medlemmene i Lånke Bondelag fyrte tirsdag ettermiddag opp et gigantisk varselbål ute på jordet like ved Malvikkrysset. Bålet var synlig på lang veg. Ute på riksvegen ble det rene tutekonserten med hilsener fra biler som kjørte forbi.

Også på torget i Stjørdal og ved Prix-butikken i Lånke gjennomførte medlemmer av Bondelaga informasjonsaksjoner tirsdag ettermiddag. Men bålet på jordet ved Malvikkrysset var det største.

– Vi protesterer mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker distriktene, sier Ole Dybwad.

Han peker på at det slett ikke er noen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder.

– Det er dette vi brenner for og vil ha mer av, sier Dybwad og hans kolleger.

Over hele landet

Bønder over hele landet tente tirsdag bål som et varsel om at regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. Bøndene protesterer mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker den politiske styringen.

De er tydelige på at med jordbruksmeldinga, er regjeringen på kollisjonskurs med bøndene, Stortingets flertall og forbrukerne. Bøndene mener regjeringens jordbruksmelding er et angrep på landbruket fra alle kanter.

Bondelaget tar til orde for at jorda må brukes der den ligger. De viser til at det er tre prosent dyrket mark i Norge, og at det må en landbrukspolitikk med gode verktøy til for å øke den norske matproduksjonen.