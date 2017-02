Diskusjon i Stortinget om beite i Meråker

- Nei vi kommer ikke til å kjøpe ut sauebønder med beiterett i rovdyrutsatte områder, svarte klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) i spørretimen onsdag.

Er prissatt

Marit Arnstad (Sp) fra Skatval stilte følgende spørsmål til ministeren i Stortinget:

"I Meråker mistet man i fjor sommer nesten 500 sau til rovdyr. Kommunen er en svært aktiv landbrukskommune med mange beitebrukere. Beiteretten i Meråker er spesiell i den forstand at hver gård har kjøpt og betalt sin beiterett fra bl.a. Meråker Brug. Dermed er beiteretten prissatt. Hva vil statsråden gjøre for å redusere rovdyrtrykket i Meråker, og kan det eventuelt være aktuelt å kjøpe ut den beiteretten som brukerne har kjøpt?"

Ikke gehør

I debatten sa Vidar Helgesen at antall husdyr som er erstattet, tatt av rovdyr, er redusert de senere årene. I 2016 var antallet historisk lavt.

- Og så er det etablert gode økonomiske ordninger i forvaltningen, blant annet tilskudd til forebyggende tiltak, påpekte Helgesen.

- For gårdsbruk der beiterett utgjør en del av ressursgrunnlaget, vil denne retten utgjøre en del av totalverdien av bruket, uansett om beiteretten er eksplisitt verdsatt, sa Helgesen. Han kunne derfor ikke se at situasjonen for bruk i Meråker som har kjøpt sin beiterett fra Meråker bruk til avtalt pris er prinsipielt forskjellig fra andre bruk med tilhørende beiterett.

Arnstad var uenig.

Flere gir opp

- Statsråden har rett i at antall tap er redusert, og grunnen til det er at mange gir opp. Da blir det ikke mange husdyr som går tapt, for det er ikke mange i igjen i mange av de områdene vi snakker om, kommenterte Arnstad.

Hun konstaterte at regjeringen ikke er innstilt på å kjøpe ut.

- Regjeringen kan være villig til å gi støtte til omlegging til annen drift, sa Helgesen som påpekte at det også er andre økonomiske støtteordninger.

Arnstad konstaterte at svaret er at regjeringen ikke ønsker å bidra til at staten benytter den muligheten hun mener ligger der til å kjøpe ut bønder i Meråker som gir opp på grunn av rovdyr.

Spurt om selvbestemmelse

- Er er det aktuelt å gi Meråker kommune en mulighet til å selv ta avgjørelsen om skadefelling av rovdyr som ikke skal være i det beiteprioriterte området som Meråker kommune er, spurte Arnstad videre.

- Vi mottok i fjor en henvendelse fra Meråker kommune om å prøve ut nye virkemidler, og besvarte det i det i brev 27. oktober i fjor. Noen av tiltakene mener vi ikke er tilrådelig, det gjelder for eksempel å utvidet lisens, fellingsperioden på bjørn, sa Helgesen.

Han nevnte at noen tiltak er imøtekommet. Blant annet kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk varsling ved bruk av jervbås. Meråker er også innmeldt i et prøveprosjekt som forsøker nye virkemidler.

- Jeg mener det er en pakke av virkemidler som stadig gjør det mulig å gjøre fellingen mer effektiv, sa Helgesen. Han svarte ikke direkte på spørsmålet om selvbestemmelse.