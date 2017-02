Glad for gangveg-plan

Det melder Statens Vegvesen inn til den utvidede nasjonale transportplanen som samferdselsdepartementet nå arbeider med.

Det gleder trafikksikkerhetspolitiker Kåre Børseth i Stjørdal. Børseth har engasjert seg sterkt for gang- og sykkelveg langs hele E14.

– Vi har fått ferdig flere strekninger med gang- og sykkelveg langs E14 både i Hegra og i Meråker. Men det står igjen lange strekninger som det er viktig å komme i gang med, sier Børseth.

Vegvesen-plan

Han sier seg derfor veldig glad for at Vegvesenet nå varsler at de har en plan for utbygging av gang- og sykkelveg langs E14 på hele strekningen mellom Ligaardkrysset øst for sentrum av Stjørdal og Hegramo.

Kåre Børseth vil nå være med som politiker å presse på slik at arbeidet kan komme i gang så fort som mulig.

– Byggestart er selvsagt avhengig av budsjetter og bevilgninger. Men at Vegvesenet nå løfter fram gang- og sykkelvegen, er en veldig viktig milepæl, sier Børseth.

Trafikken øker

Han peker på at det bygges mye i Hegra. Folketallet øker i hele Stjørdal. Det øker den daglige trafikken langs E14. Også gjennomgangstrafikken på europavegen øker. Det blir bare mer og mer tungtransport.

– Trafikkbildet langs E14 er noe helt annet nå enn bare for noen få år siden. Behovet for gang- og sykkelveg blir bare mer og mer aktualisert, sier Børseth.

Han opplever stadig å få henvendelser fra foreldre som nødig slipper sine barn på sykkel langs e14 mellom Hegra og Stjørdal sentrum.

– Du kjenner skikkelig vindsuset fra store trailere om du beveger deg på sykkel eller til fots langs E14, sier Kåre Børseth.

I løpet av våren

Samferdselsdepartementet ønsker å utvide perioden for den nye nasjonale transportplanen fram til 2029. Det er ventet at samferdselsministeren og regjeringen vil fremme stortingsmeldingen i løpet av våren.

I den forbindelse sier Magne Steiner Malmo fra Vegvesenet i en pressemelding at det er behov for en standardheving av E14 på norsk side av grensa. ringer til europavegen.

Malmo bekrefter også at Vegvesenet jobber med en plan for gang- og sykkelveg langs hele strekningen av E14 mellom Ligaardkrysset ved Stjørdal sentrum og Hegramo. Han understreker at oppgradering av E14 vil være avhengig av penger og prioriteringer.