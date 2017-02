Intern stridighet i Meråker-Musea

Hun trekker seg fordi hun er uenig med resten av styret i prioriteringen av stiftelsens penger. Akkurat nå har stiftelsen Meråker-Musea litt romslig med penger. Styreleder Ellen Hetland Ljung ønsket å bruke dette handlingsrommet til å vedlikeholde bygninger og kanskje oppgradere anlegget.

Resten av styret ville heller bruke penger på å utvide stillingen som museumsbestyrer med ti prosent.

Dramatisk

– Det virker temmelig dramatisk at en styreleder trekker seg?

–Det er sikkert det. Men dette er vel overveid. Jeg tror at den gammeldagse dugnadsånden hadde levd bedre om folk som er opptatt av museet og villige til å gjøre en innsats, hadde sett at vi hadde brukt litt penger på å forbedre og vedlikeholde anlegget, sier Ellen Hetland Ljung, som sier at hun fortsatt "har hodet fullt av museum".

–Men jeg fant ut at jeg ikke ville bruke mer tid og krefter på dette, sier hun.

Uenighet

Mens styrelederen ville bruke penger på å oppgradere og vedlikeholde anlegget, ville styrets flertall heller utvide museumsbestyrerens stillingsramme med ti prosent, fra 30 til 40 prosent. Utvidelsen er en prosjektstilling for ett år. Kostnadene beløper seg til rundt 70.000 kroner, ifølge den avgåtte styrelederen.

Det er denne uenigheten i veivalg som har ført til at styrelederen før jul valgte å trekke seg fra styret.

Penger å hente

Nestlederen i styret, Karsten Tidemann, ønsker ikke å si altfor mye om det som har skjedd. Litt sier han likevel.

–Stillingen som museumsbestyrer er altfor liten til å kunne arbeide skikkelig med å oppgradere anlegget. Samtidig bruker hun en del tid på å skrive prosjektsøknader. Der er det såpass mye penger å hente at det kan finansiere utvidelsen av stillingen. Styrets mål er å få til en økt grad av profesjonalisering, slik at vi blir mindre avhengige av dugnadsarbeid, sier Karsten Tidemann.

Han avviser samtidig at han blir ny styreleder.

–Jeg ble spurt, men jeg har sagt nei, sier han.

Nyvalg

Ellen Hetland Ljung har vært valgt av Meråker kommune til styret i Meråker-Musea. Samtidig har hennes personlige vararepresentant, Emaunel Strøm Høttmon, også bedt om fritak fra vervet ettersom han til daglig er student og oppholder seg utenfor Meråker.

Dermed blir det komité skole, oppvekst og kultur som får jobben med å finne både et nytt, fast medlem og en ny personlig vararepresentant. Det skjer på komiteens møte onsdag 1. februar.