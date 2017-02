Slåsskampen kom ut av kontroll

Den skal 28-åringen ifølge tiltalen ha brukt til å slå i hjel 23-åringen med, skriver Adressa.

Klokken 10.00 i dag fikk de to litauerne forkynt drapstiltalen i fengselet. 28-åringen er tiltalt for forsettlig drap, mens 33-åringen er tiltalt for medvirkning til ugjerningen.

De fire litauerne og den nå avdøde 23-åringen var natt til lørdag 9. juli i fjor samlet ved en bålplass ved en gård på Lånke i Stjørdal.

Mellom klokken 01.00 og 02.30 denne natten, mener påtalemyndigheten at det oppsto en slåsskamp mellom 28-åringen og 23-åringen. Mens dette pågikk, skal 33-åringen ha hentet en øks «og plassert den tilgjengelig for» 28-åringen, ifølge tiltalen.

Adressa skriver at påtalemyndigheten mener at 23-åringen etter hvert under slåsskampen ble liggende på magen over en benk. 28-åringen skal da ha hugget ham gjentatte ganger i bakhodet og nakken med øksa, ifølge tiltalen. 23-åringen ble påført dype sår, blødninger og knusningsskader, og døde etter kort tid.

I tiltalen går det også frem at 33-åringen ikke iverksatte «tiltak for å bringe voldshandlingene til opphør, selv om det var tid og anledning til det».