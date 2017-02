Fylkesmannen stadfester bergkunstplan

Det slår fylkesmannen i Nord-Trøndelag fast i et brev til Stjørdal kommune. Det betyr at fylkesmannen har avvist klagen fra grunneier og gårdbruker Ole Andreas Lerfald.

Sendte formell klage

Grunneieren godtok ikke reguleringsvedtaket i kommunestyret i fjor høst. Lerfald sendte formell klage til fylkesmannen. Nå stadfester fylkesmannen vedtaket i kommunestyret. Fylkesmannen slår fast at dermed blir reguleringsplanen endelig. Vedtaket fra fylkesmannen kan ikke klages videre.

Det betyr at bergkunstmuseet kan plasseres i skråningen nedenfor helleristningsberget ved Leirfall slik flertallet av politikerne i kommunestyret i Stjørdal har vedtatt.

Strid i mange år

Striden omkring hvor det planlagte bergkunstmuseet skal plasseres ved Leirfall, her versert fram og tilbake over flere år. Reguleringsplanen ble tatt opp til behandling allerede i 2009.

Striden har både dreid seg om hensynet til kulturminnene som finnes på stedet og om hensyn til landbruksvirksomheten som drives i området. Plasseringen av bergkunstmuseet vil spise av dyrkajord. Også rasfare på grunn av kvikkleire i Hegra har komplisert og forsinket arbeidet med reguleringsplanen.

Før det kan bygges i området, forutsetter faginstansen NVE at det blir utført et omfattende sikringsarbeid på stedet. Det betyr blant annet at hauger med dyrkajord skal jevnes ut. Planen forutsetter at mye dyrkajord blir berørt.

Betydelige ulemper

Det har gårdbruker og grunneier Ole Andreas Lerfald protestert på. Han har sendt formell klage. Lerfald mener de omfattende arbeidene vil føre til betydelige ulemper for driften av gården. Det handler ifølge Lerfald om den beste dyrkajorda på gården.

I vurderingen av klagen medgir fylkesmannen at det foreligger motstridende interesser mellom bergkunst- og sikringsplanene og landbruksdrifta.

Men fylkesmannen slår fast at det ofte vil være motstridende interesser når kommunene utarbeider reguleringsplaner.

Må få utøve skjønn

– Hvilke interesser som skal veie tyngst, vil være opp til kommunestyrets frie skjønn, skriver fylkesmannen.

I klagebehandlingen kommer fylkesmannen inn på at det alltid må gjøres slike skjønn og vurderinger i mange saker. Fylkesmannens eksperter har gått grundig gjennom saksbehandlingen i Stjørdal kommune. De konkluderer med at saken har vært grundig behandlet og utredet. Planene har også blitt endret underveis. For eksempel betyr de reviderte planene at det vil gå med mindre dyrkajord enn det som lå i de første skissene.

Kommunens selvstyre

Fylkesmannen finner derfor ingenting å sette fingeren på når det gjelder måten Stjørdal kommune har behandlet reguleringsplanen på.

I kjennelsen er fylkesmannen tydelig på at han har kompetanse til å vurdere alle sider av en klagesak. Men det er likevel noen begrensninger også for fylkesmannen:

Når det handler om å utvise skjønn i en sak, så må fylkesmannen ta hensyn til det kommunale selvstyret.