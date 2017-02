Gikk løs på gjester på Scandic Hell

Politiet melder at en person skal ha skapt trøbbel på Scandic Hell. Han skal ha forsøkt å bryte seg inn på et møterom og gått løs på gjester på hotellet. Da politiet ankom var mannen på tur ut, og politiet meldte 23:01 at de hadde kontroll på personen.

Mannen som er i 20-årene innbringes til arrest i Trondheim, og anmeldes for ordensforstyrrelse og skadeverk.