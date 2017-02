Starter ny burger-restaurant

– Her skal vi lage lat fra bunnen av. Vi satser på kvalitet, gode råvarer og gode smaker, sier Alexander Bones Fagerstrand (27) og Morten Eidem Hernes (25), som starter opp burgerrestaurant i samlokalisering med Bankers Bar, som blir hetende Bankers Bar & Grill.

Etter at Mintage Sushi og Asian Dining flyttet ut av lokalene til Bankers har det åpnet seg muligheter for nye restaurantkonsept. Denne gangen satses det altså på hamburger, og det er folk som er godt kjent med burgerrestauranter som starter opp.

–Jeg var med og startet opp burgerrestauranten Super Hero i Trondheim, og har jobbet som daglig leder der. Nå tar jeg meg erfaringene derfra til drift og oppstart av restauranten her i Stjørdal.

Bedre i Stjørdal

– Super Hero har blitt veldig populær i Trondheim. Vil du ta med det ideer derfra til Stjørdal?

–Bare erfaring, ikke oppskrifter. Vi skal lage bedre burgere her på Stjørdal. Alt her skal lages fra bunnen av. Vi får ferskt kjøtt levert fra Nortura, som kvernes opp på kjøkkenet her. Vi ska også ha vår egen signaturdressing, i tillegg til at vi koker vår egen ketchup og lager vår egen sennep.

Også chipsen og annet tilbehør blir hjemmelagd.

–Det eneste på burgeren vi ikke lager selv er brødet. Det blir levert av Eidum Gårdsbakeri. Vi har også fått en avtale med Stjørdalsbryggeriet, som skal lage et eget øl som er tilpasset burgerne våre.

På kull

Alle hamburgerne blir stekt på kullgrill.

–Vi blir de første i Stjørdal som vil grille burgerne på kullgrill. Det gir en skikkelig grillsmak på maten. Grillen, som ny koster rundt 150.000 kroner er allerede i hus. Nå handler det om å få plassert alt sånn at ting blir klart til åpningen.

–Når regner dere med å åpne?

–Vi har ikke satt noen dato ennå, men håper å være klar med en intern prøvesmaking til neste helg, så får vi komme i gang så fort som mulig etter det.

Både lunsj og middag

– Hva tenker dere rundt åpningstider for restauranten?

–I starten vil vi ha åpent alle dager unntatt mandag og tirsdag. Vi åpner til middagstid de fleste dager, men på lørdagene åpner vi sånn at folk skal rekke å ta lunsjen sin her. Så får vi se hvordan det går. Det kan godt hende at vi justerer på det etter hvert, sier Alexander Bones Fagerstrand og Morten Eidem Hernes.