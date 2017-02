Tidenes besøk på Selbuskogen

Den forholdsvis snøfattige trøndervinteren så langt, har ført til at Selbuskogen skisenter har blitt et populært turmål. Det gjelder selvsagt de som trener for å gå fort på ski, men også for barnefamilier og andre som bare ønsker å komme seg ut på ski. Folk kommer forholdsvis langveisfra for å finne snø, og det har gitt utslag i besøkstallet.

Beste måned noensinne

De gode besøkstallene gleder selvsagt de som jobber for skisenteret på kommunegrensa mellom Stjørdal og Selbu. Styreleder Ola Morten Eidem sier at aldri tidligere har parkeringsplassen vært fullere enn nå.

– Januar er den best besøkte måneden noen gang på Selbuskogen Skisenter. Inkl parkering på skirenn, er det registrert 3.268 biler, det vil si i gjennomsnitt 105 pr dag. Det er vi selvsagt meget godt fornøyd med, sier Ola Morten Eidem.

I tillegg har skisenteret hatt skoler, barnehager og militæret på besøk som ikke er registrert. På dager med skirenn registreres heller ikke de som har sesongkort.

200 besøk pr. dag

Omregnet i antall personer blir det anslagsvis et sted mellom 6.500 og 7.000 besøkende på en måned, altså mer enn 200 personer pr dag.

– Med normal vinter videre og sein påske, vil vi havne på ca 30.000 besøkende, fortsetter Eidem.

Nå ønsker han seg mer snø, slik at også trimtraseene kan kjøres og være i god stand.

Takker dugnadsinnsatsen

Ola Morten Eidem er meget fornøyd med innsatsen som legges ned ved skisenteret, som gjør at de besøkende blir møtt med gode skiforhold.

–Fra styret kan vi nok en gang bare takke løypekjørerne og det store antallet på dugnad for en aldeles utmerket innsats som har gjort at vi har kunnet tilby strøkne forhold nesten hver eneste dag siden 10. november, selv om værforholdene mange ganger har vært svært vanskelige, avslutter Ola Morten Eidem.