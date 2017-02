Hellerisningsblokka fra Husbyåsen pakket ned

Dermed har hellerisningene havnet bortgjemt i Trondheim.

– Blokka er statens eiendom og forvaltes av NTNU Vitenskapsmuseet, og den er i dag pakket ned og oppbevares på Dora i Trondheim.

Det sier Helle Vangen Stuedal, arkeolog ved Stjørdal Museum Værnes.

På Stiklestad

Stuedal forteller at området på Husbyåsen ble sjekket med tanke på tidligere beboelse, før byggingen av boligfeltet startet.

– Arkeologene lette og fant spor etter bosetting i bronsealderen og jernalderen. Reguleringsplanen ble vedtatt blant annet med den forutsetning at disse sporene skulle undersøkes og dokumenteres før området ble bygget ut, sier hun.

Under disse undersøkelsene ble det funnet syv små konsentrasjoner av helleristninger på åkerholmer og i det som var utmarka like ved bronsealdergården.

– Små båter, skålgroper og fotsålemotiver var hugget inn i bergene der eneboliger og rekkehus står i dag.

Fordi reguleringsplanen allerede var vedtatt, kunne ikke alle figurene berges. I et spleiselag mellom utbygger, Riksantikvaren og NTNU Vitenskapsmuseet, ble all bergkunsten dokumentert. To av bergkunstfeltene er bevart der de ligger ved innkjøringen til Husbyåsen, tre ble sprengt bort og ett ble altså saget ut i form av ei steinblokk på rundt 600 kilo.

–Spørsmålet reiste seg om hvor vi skulle gjøre av blokka, et dokument om at på Husbyåsen hadde stjørdalinger tråkket langt tilbake i tid. Stjørdal museum Værnes meldte seg som interessert i å stille ut steinblokka.

Etter en gjennomgang av både egen bygningsmasse på og andre mulige utstillingssteder i Stjørdal, kom vi fram til at foajeen utenfor Nord-Trøndelag Teater ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal var et egnet lokale. Lokalet var flere ganger før brukt til skiftende utstillinger.

Kultursenteret er åpent for publikum hele tida og ansatte der kunne følge opp utstillingen. Avdelingene i Stjørdal og på Stiklestad samarbeidet om å lage ei utstilling rundt steinen, og denne stod fra 2010 til 2013, sier Vangen Stuedal.

På lager

Fra 2014 skulle lokalet brukes til nye formål.

– Vi tok en ny gjennomgang, og greide heller ikke denne gang å finne et egnet lokale i Stjørdal. Kimen var ikke ferdig, så det var ikke aktuelt. Avinor kunne ikke huse en utstilling som det kunne tenkes at noen kunne prøve å gjemme seg i, og Rica var under ombygging.

Lokstallen var kommet til, men egnet seg ikke, ei heller Rådhuset. NTNU Vitenskapsmuseet ble tilbudt utstillingen, men hadde ikke rom for den på programmet.

– Det sto ikke noe Hellerisningsmuseum på Lerfald i Hegra ferdig heller?

– Nei. Vi måtte pakke ned steinblokka og kjøre den til Trondheim, og i dag står den i Vitenskapsmuseets magasin på Dora. Det viktigste er tross alt at den ikke har blitt til pukk, sier Helle Vangen Stuedal.