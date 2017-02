Krangler om fortau fra Kimen

Det handler om fortau og gangforbindelse mellom kulturhuset Kimen og gågata midt i sentrum av Stjørdal. Planpolitikerne har pålagt Vennatrø å lage fortau og gangforbindelse over parkeringsplassene som er tatt i bruk på østsida av kjøpesenteret Torgkvartalet.

Satte betingelser

Planpolitikerne satte som betingelse for å godkjenne de midlertidige parkeringsplassene at Vennatrø bygger fortau og gangforbindelse over de midlertidige parkeringsplassene.

Planpolitikerne har gitt tillatelse til parkeringsplassene i ti år framover i påvente av at området blir bygget ut. Samtidig satte stjørdalspolitikerne som betingelse at utbyggeren anlegger fortau.

Markert med kantstein

Det hører med til historien at hele området var planert, asfaltert og merket opp som parkeringsplasser da vedtaket ble gjort. Gangveien er markert med kantstein og strekker seg i retning nord-sør over parkeringsplassen, legger beslag på 14 parkeringsplasser.

Vennatrø-gruppen har klaget på fortau-kravet som politikerne vedtok. Saken legges på bordet til komité plan som samles til møte onsdag.

Over til fylkesmannen

Rådmannen ber politikerne avvise klagen fra Vennatrø. Hun mener klagen ikke anfører noen nye momenter. Følger politikerne innstillingen fra rådmannen, blir saken sendt over til fylkesmannen som får i oppgave å skifte sol og vind mellom partene og avgjøre fortsaukravet.

I klagen peker Vennatrøgruppen på at det finnes gangforbindelser både lenger øst langs Stokmovegen og lenger vast ved Torgkvartalet.

Neppe behov

Det vil derfor ikke være behov for enda en midlertidig gangforbindelse noen få meter unna. Grunneieren mener derfor at kravet om fortau er urimelig.

De presiserer at fortau vil bli opparbeidet når tomtene skal bygges ut en gang i framtida.

Vennatrøgruppen peker også på at de midlertidige parkeringsplassene som er anlagt, kommer hele sentrum til nytte. Parkeringsplassene fyller en viktig samfunnsfunksjon i Stjørdal og bidrar til å stoppe handelslekkasje.

Vennatrøgruppen konkluderer med at kravene fra kommunen verken er hensiktsmessige eller rimelige. De ber derfor om at vedtaket blir gjort om.