Skaffer jobber fra nytt lokale

Tidligere har bemanningsbyrået hatt tilhold i det tidligere Sparebank-bygget i Kjøpmannsgata.

– Det skal rives på sikt, og vi hadde ikke bruk for så stort lokale, forteller daglig leder Ann Mari Aaen.

Det er et par kontorer, spiserom og fellesrom i nylokalet som ligger i senterets tredjeetasje.

– Det er ikke kontor her til alle?

– Nei, men det er heller ikke behov for. Vi er på farten hele dagen på kundebesøk. Sjelden at flere av oss er inne samtidig. Her kommer vi nært der hvor det er mest aktivitet, og flere potensielle kunder, sier Aaen fornøyd.

Hun har også distriktssjef Inger Mari Bomo ved seg på Stjørdals-kontoret. De to sjefene sier Adecco er alene om å ha fysisk lokalitet i Stjørdal, og derfor vil de satse her.

– Hvordan ser dere på markedet framover?

– Vi er veldig optimistiske på grunn av tilflytting og stor aktivitet. Det skjer mye her, blant annet i forbindelse med Forsvaret.

– Hvordan oppleves arbeidsmarkedet akkurat nå?

– Det er en del ledighet for tiden, og det merker vi. Det er mye flinke folk fra oljebransjen som er ledige. Og det har også gått tapt en del industriarbeidsplasser i Stjørdal og Malvik.

– Finner dere jobber til ledige produksjonsarbeidere?

– Ja, vi prøver å se på alternativer. Bemanningsbyrå er en ypperlig mulighet til å prøve ut andre ting for en kortere eller lengre periode. Kanskje kan det også bli en ny fast stilling. En god del tar pedagogiske stillinger, assistentjobber i barnehage, sjåfør på budbil og andre ting, forteller Ann Mari Aaen og Inger Mari Bomo som forteller at byrået også driver med rekruttering.