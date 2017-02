Vil ha 100 bysykler

– Vi ser for oss 8-10 lokasjoner med kanskje rundt 100 sykler. Vi ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv og andre store virksomheter som kan dra nytte av et system for sine ansatte og sine brukere, slik at de kan komme seg miljøvennlig inn og ut av sentrum. Målsettingen er å få det på plass så snart som mulig.

Håpet er at syklene skal være på plass allerede i sommer. Men Sandvik vil gjerne tilføye et forbehold.

– Det er viktig at alt gjøres i riktig rekkefølge. Det arbeidet vi skal gjøre i kommunen nå, vil si noe om omfanget. Vi skal gjøre en grundig jobb som beskriver behovet først.

Enklere å bruke sentrum

Sandvik som selv er en ivrig syklist tar sjansen på å demonstrere sykkelens fortreffeligheter på glatta utenfor Torgkvartalet.

Nå ønsker han å tilby bysykler som transportmiddel for aktører som ikke nødvendigvis ligger midt i smørøyet.

– Både hotellene på Sandfærhus, hovedporten til Forsvaret og Nord universitet kan være aktuelle porter for folk herfra. Bysykler ville gjøre det enklere for de å bruke kino, utesteder og handelsvirksomhet i sentrum, sier Sandvik.

Samarbeid med Levanger

Stjørdal kommune har allerede startet et arbeid med Levanger kommune med tanke på samarbeid rundt bysykkelprosjektet. Levanger har bysykler som et hovedelement i sitt konsept "Reis smart". Sandvik har troen på at også stjørdalinger og besøkende i byen, snart skal få reise smart.

– Hvis vi samarbeider med Levanger er vi en dobbelt så stor kunde. Vi skal ha et møte i slutten av april hvor vi ser på anbudskriteriene for prosjektet. Det blir snakk om å kjøpe eller lease bysykler, alt avhengig av hva som er mest fordelaktig for kommunen, sier han.

Ingen grunn til surmuling

Sandvik har fanget opp at det surmules over at det ikke skjer nok i sentrum. Det er han uenig i.

– Det skjer masse i sentrum. Det har blitt jobbet mye med å samordne rutetilbudet på pendelbuss. Vi har også gått i samarbeid med Trondheim kommune om anbudsrunde for reklamefinansierte busskur i Stjørdal kommune. Vi ser også på muligheten for å kjøpe busskur fra Trondheim når de skal skifte ut sine. De kan plasseres i distriktene hvor det ikke er finansielt drivverdig med reklamefinansierte busskur, sier Sandvik.

Ruter i sanntid

Han frister også med at de nye busskurene i framtiden vil ha skjermer med ruter som blir beskrevet i sanntid, slik det i dag fins blant annet på Stasjonen og på Torgkvartalet.

– Rom Eiendom jobber også med sykkelhotell på Stasjonen. En sykkelstasjon ala den de har på Lillestrøm hvor de har satt opp et eget hus med plass til 370 sykler.