– Det finnes ingen tapere innen idretten

– Alle som satser maksimalt på å bli best skaffer seg en vanvittig ballast, uansett hvordan det går. De får stor respekt av meg. Utøvere som har motivasjon og går inn for det med hud og hår, men som ikke lykkes resultatmessig, har uansett alle muligheter til å lykkes i livet utenfor idretten. Den erfaringen de får på veien er gull verdt, sier Frode Moen, som er avdelingsleder i Olympiatoppen Midt-Norge.

Han kommer til «VM-kveld» i Kimen kulturhus i Stjørdal førstkommende onsdag 8. februar og skal snakke til videregåendeelever på eliteskolene som skal utvikle framtidige toppidrettsutøvere.

Guri Hetland er også blant foredragsholderne. Hun skal si litt om status i arbeidet med å få VM i 2023 til Trondheim.

Trangt

I tillegg til å være avdelingsleder i Olympiatoppen Midt-Norge, jobber Frode Moen også som forsker ved NTNU. Han har blant annet skrevet en bok om coaching og ledelse, og har bakgrunn som toppidrettsutøver og trener i kombinert.

Det er ikke alle forunt å bli verdens beste. Nåløyet er trangt. Og ofte kan det være tilfeldigheter som avgjør hvilke utøvere som slår gjennom.

– De som får tidlig svar og presterer vet at de kan kjempe i verdenstoppen, selv om det kan komme litt motgang innimellom. Men det er en helt annen verden for treningskameraten som ikke får resultater på samme tid, sier Frode Moen.

– Hva skjer med disse utøverne?

– Det kan oppstå stress, bekymring og mye grubling. Man er langt mer tilbøyelig for å bli frustrert, nedstemt, lei seg og forbannet. En flom av negative emosjoner. Over tid vil dette føre til en dårlig spiral som kan bli svært vanskelig å komme seg ut av. 90 prosent av samtaler jeg har hatt og fortsatt har med utøvere, er innenfor denne gruppa, sier Moen.

Han mener trenere og ledere har et stort og viktig ansvar for å ivareta de som opplever motgang.

– De må ha noen å henvende seg til for å håndtere stresset og følelsene. Trenere må være tett på og jobbe med de riktige mekanismene, understreker Moen som tror at håndtering av stress i idrettslivet bidrar til at du håndterer stress ellers i livet også.

Avgjørende rolle

Frode Moen er krystallklar på at trenerne har en avgjørende rolle for å sikre utviklingen til unge og ambisiøse utøvere.

– Det må være tett oppfølging. Utøvere er avhengig av framgang på veien mot målet for å bevare motivasjonen og ha en sunn helse. Spørsmålet er i hvor stor grad vi har trenere som tar dette på alvor. Noe av det dummeste jeg hører er de som uttaler at utøverne må være selvstendige, og som mener at de må holde på for seg selv i stor grad, uten hjelp og oppfølging. Hva skjer da? Trenere lener seg tilbake og lar de holde på helt på egen hånd, og de aller fleste vil gjøre mange feil. Feil teknikk i tidlig alder er for eksempel vanskelig å avlære. Da forsvinner tryggheten. Utøvere som tar valget om å satse fullt og helt på idretten sin skal ikke akseptere å ikke bli fulgt opp. De fortjener profesjonell hjelp. Det finnes dessverre for mange triste historier, sier han.

– Hva med de som gir seg aktivt, hvor viktig er det at de blir i idretten og bidrar med sine erfaringer?

– Det kommer helt an på motivasjonen. Hvis den er til stede, så kan de være gode ressurspersoner som kan være med på å bygge system, miljø og kultur. Nøkkelfaktoren er å forstå utøverne og sette seg inn i deres situasjon. Jeg har mer trua på at de som ikke lyktes helt selv kan bidra med mye opp mot yngre utøvere, enn de som ble best. Disse er mer oppmerksomme på at ikke alle opplever framgang hele tiden og er som regel svært villige til å jobbe tett med disse utøverne.

Debatt

Foruten Frode Moen og Guri Hetland, skal Kristin Gausen, Torkel Moeng Sende, Kari M. Sylten og Tommy Bang-Larssen snakke om sine erfaringer innen idretten under Kimen-møtet.

Det blir også en debatt ledet av Ingvild Farstad og Maria Strøm Nakstad.