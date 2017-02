En mann i 40-årene fra Malvik er siktet for ruskjøring etter at han ble stanset i Ringvegen i Stjørdal like før klokka 21 lørdag kveld.

Ifølge politiet er det snakk om andre rusmidler enn alkohol.

- Nødvendige prøver er tatt, og analysen vil vise om vår mistanke stemmer, sier operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt.