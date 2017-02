Støtte til å hjelpe aktiv ungdom

Kan du tenke deg å bidra til en bedre hverdag for unge asylsøkere som bor på et mottak? Da kan det være penger å hente. Men det begynner å haste. Søknadsfristen går nemlig ut 15. februar.

– UDI lyser hvert år ut aktivitetsmidler som er rettet mot barn og unge i asylmottak. Dette handler om tiltak for å gi disse en så normal hverdag som mulig, sier Lillian Risberg, sosialkonsulent ved Meråker Mottakssenter for enslige mindreårige asylsøkere.

Turer og trening

Asylmottaket har penger til aktiviteter lagt inn i budsjettene sine. Men disse pengene rekker ikke til alt. Mye går med til å leie haller og tilsvarende utgifter.

– Hensikten med potten fra UDI er å kunne ta de unge med på ting der budsjettene våre ikke strekker til. Og man trenger slett ikke tenke veldig stort. Litt utstyr og materiell, en liten gruppe til å drive skitrening, til å ta dem med på fisketur – mulighetene er mange for den som er villig til å gjøre en liten innsats. Små ting betyr utrolig mye, sier hun.

For frivillige

UDI-potten er i år på 31 millioner kroner. Næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser kan ikke søke fra potten. Dermed er de som driver asylmottak, utelukket fra å søke.

Det kan derimot frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret. Også andre virksomheter som ikke er til for å tjene penger, og som organiserer aktiviteter for barn, kan søke. Det samme gjelder privatpersoner, som kan søke om å få dekket faktiske utgifter til å organisere aktiviteter.

Aktiv ungdom

I fjor drysset det ganske mye penger over Meråker til slike tiltak. Blant disse var Frivilligsentralen, Meråker sanitetsforening, idrettslag korps og privatpersoner. Lillian Risberg håper på like stor entusiasme og oppslutning i år, både i og utenfor Meråker.

– Vi inviterer til et informasjonsmøte onsdag 8. februar for alle som gjerne vil vite mer. Dette handler rett og slett om positiv ungdom som har lyst til å være aktive, akkurat som all annen ungdom, sier Lillian Risberg.