Ungene fant skatten på Hellstranda

De voksne fikk klar beskjed om å holde seg i bakgrunnen da ungene skulle legge ut på skattejakten som var lagt opp på ordentlig pirat-vis. 100 steg den veien, 20 steg bort dit. Ungene telte høyt, for nøyaktig måtte de være, dersom de skulle finne fram.

Uten mat og drikke

Ingen legger dog ut på skattejakt uten mat, og i forkant hadde ivrige skattejegere fått i seg både pølser og kakao. Blant dem var Isak og Louise Bakk Kværnø, som var med på turdag for første gang sammen med mamma Ragnhild. Isak var helt sikker på å finne skatten rapporterte han mens han travet bortover stranda med målet i sikte.

- Det er første gang vi er med, men det er ikke siste gang, tilføyde mamma Ragnhild fornøyd.

Få minutter senere var det klart at fortroppen hadde funnet noe, og iveren var stor. En stor skattekiste stod nede i fjæra, og med litt hjelp fra de voksne, fikk de satt den oppe på plena slik at ungene kunne forsyne seg. Blide fjes vitnet om at ungene var fornøyd med fangsten som bestod av gullpenger - med sjokolade inni og marshmallows.

Mye folk

Det var Barnas Turlag som stod bak arrangementet, og de voksne var storfonøyd med oppmøtet. Vanligvis pleier de å holde til ved Litjtrøa, men på grunn av det milde været, ble det tur til Hellstranda denne gangen.

- Vi er storfornøyd. Været har nok mye å si, kommenterte Tommy Lien i Barnas Turlag. Han anslo at cirka 100 personer hadde møtt opp, og var klar på at Hellstranda ikke var noen dårlig erstatning for Litjtrøa.

- Vi prøver å bruke det meste av lokal natur, det er mange fine plasser rundt Stjørdal. Det er veldig artig at så mange kom til oss akkurat i dag, siden det er flere Kom deg ut-arrangement i dag, la han til.