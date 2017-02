Blir man søvnløs i Meråker?

Reiselivet i Meråker og på Storlien samarbeider om et fells nettsted, meråker-storlien.com. Her kan interesserte gå inn og se hvilke tilbud og muligheter som fins, enten det er aktiviteter, butikker, spisesteder eller overnattingsmuligheter.

Men finner man alt man trenger på den felles nettsiden? Kanskje ikke.

Søvnløst

– Problemet er at det ser ut som om man må til Storlien for å finne et sted å sove! lød den umiddelbare reaksjonen fra Anne Marken (Sp) like etter at Torbjørn Berg Strømstad, daglig leder i Merut, Meråker Utvikling AS, hadde fortalt kommunestyret om nettstedet og de mulighetene det gir.

Nettstedet inneholder nemlig flere overnattingstilbud på Storlien, men ikke ett i Meråker.

Kommer snart

Merut-sjefen er enig i at dette er dumt. Samtidig sier han at også overnattingstilbud og andre tilbud i Meråker er på vei inn på nettsiden.

– Vi er i gang med prosessen, og flere aktører på norsk side er på vei inn, sier Torbjørn Berg Strømstad. Han har signert avtaler med sju Meråker-bedrifter som vil være å finne på nettstedet meråker-storlien.com i løpet av kort tid.

Disse sju er Fonnfjell Hotell, Teveltunet, Kirkebyfjellet, Meråker Alpinsenter, Storlirennet, Meråker Mountain Challenge og Arena Meråker.

På nett

Torbjørn Berg Strømstad var nylig i kommunestyret for å orientere politikerne om situasjonen når det gjelder turistinformasjon i en kommune som har ambisjoner om å utvikle seg videre som reiselivsdestinasjon.

Situasjonen i dag er den at reiselivskommunen Meråker ikke har noen bemannet turistinformasjon. Nødvendige opplysninger og info skal i stedet være tilgjengelige på nett. Her skal det også være mulig å booke det man trenger, enten det gjelder en seng å sove i, et ønske om å delta på en eller annen aktivitet, eller kanskje bestille et restaurantbord for en hyggelig aften.

Bidrag

Merut er opptatt av å bidra til å utvikle reiselivsnæringen. Derfor har næringsselskapet vært sterkt involvert i utviklingen av den felles nettsiden mellom Meråker og Storlien. Merut bidrar blant annet med 100.000 kroner for å holde meråker-storlien.com oppdatert til hver tid.

– Det er uhyre viktig å være synlig på nettet. Da når man det svenske markedet, samtidig som man er synlig også på det norske markedet, sier Torbjørn Berg Strømstad.