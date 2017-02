Lars Emil Flakk klar for Stjørdals-Blink

Det meldte Stjørdals-Blink på sine nettsider mandag.

Det er en erfaren OBOS-ligaspiller som nå skal ikle seg rødt og sort. Flakk er opprinnelig fra Namsos.

Beskjeden utenfor banen, ikledd fotballdrakt en temperamentsfull, konkurranse-minded og meget aggressiv i sin spillestil. Han er kjent for å gi 100% og litt til i hver eneste duell, så vel på trening som i kamp, skriver Levanger FKs hjemmeside som i sin presentasjon av ham trakk fram stor eksplosivitet, hurtighet og styrke. Flakk går for å være blant LFKs aller best trente spillere.

Lars Emil Flakk kom fra Namsos IL til LFK i september 2009, og scoret i sin debutkamp mot Strindheim IL (1-0 seier) den 5 september 2009. Han ble skadet høsten 2013, men var tilbake våren 2014 etter målrettet og hardt opptreningsarbeid.

I 2016 spilte han 20 kamper i Obosligaen for LFK, sesongen før 11. Til sammen har Lars Emil Flakk 134 kamper i 1. og 2.div for Levanger FK. Han er 183 cm høy.