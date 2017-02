Måtte rydde opp i parkeringskaos i sentrum

Like over klokka 09 mandag fikk politiet melding om innparkerte biler i Stjørdal sentrum. Tre biler parkerte slik at ingen biler kom seg ut fra parkeringsplassen vest for Torgkvartalet.

En politipatrulje kjørte til stedet og ryddet opp i problemene. Nå skal alt være i orden igjen.

Parkeringskjelleren på Torgkvartalet renoveres for øyeblikket, og det har vært reduserte muligheter til parkering. I dag og tirsdag er kjelleren helt stengt. Det medfører at det kan være vanskelig å finne parkeringsmuligheter i Stjørdal sentrum.