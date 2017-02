Rema nærmer seg 240 millioner i omsetning

– Vi klarte i fjor omsetningsrekord for åttende år på rad, og vi registrerer allerede så langt inni det nye året at trafikken bare øker. I fjor ble det 95,5 millioner, men i år runder vi 100 millioner, sier Krogh.

Pilotbedrift

Han er veldig fornøyd med veksten. Forklarer den blant annet med at butikken sommeren i fjor ble plukket ut som pilotbedrift i Rema for å teste ut den nye butikkmodellen. Ombygginga startet umiddelbart, og de største grepene var å rydde mer plass for frukt og grønt, og blomster, samt at alle brødvarer ble flyttet til samme område.

– Ferskvarer har også fått mer plass. Merkbar økning i kundetrafikken etter denne endringa. Ser at disse varene er vekstdriverne i butikken, sier sjefen.

Forteller at nå er snart alle Remabutikkene bygd om etter denne modellen.

Æppen

– Hvordan har stjørdalskundene reagert på den mye omtalte «Æppen»?

– I Stjørdal har responsen utelukkende vært positiv. Etter første uke med «æ» i drift var vi i Stjørdal på tredje plass i landet med bruk av «Æ» i kassa. Lørdag for vel ei uke siden hadde vi en omsetningsvekst på 40 prosent. Vi er en av butikkene i Rema i regionen med største vekst i kroner siden «Æ» ble lansert, sier Krogh.

87 millioner på Hell

– Vi fikk i fjor samme netto omsetning som i 2015, 87 millioner.

Det er sjefen sjøl ved Rema-butikken i Hell Kjøpesenter, Arve Jørstad, som sier dette. Han er fornøyd med resultatet, men har ambisjon om noen millioner mer for inneværende år.

– Vi skal over 90 i år. Ingen tvil om at konkurransen skjerper seg, det dukker stadig nye matbutikker opp. Også konkurranse fra egne rekker, ny Rema i Hommelvik, vi merker det. Vi får ikke den veksten vi skulle hatt.

– Men du skal øke?

– Ja, og vi ser at vi blant annet skal ha noe drahjelp av den nye »Æ–appen, sier Jørstad.

55 millioner i Gata

Morten Hepsø, Rema-kjøpmann i Kjøpmannsgata i Stjørdal sentrum, klarer ikke å nå samme omsetning som sine kolleger på Evja og Hell.

– Vi havnet på samme omsetning i fjor som året før, 55 millioner netto. Vi er fornøyd med det, sjøl om vi har kapasitet for mer, godt med plass her, og kundetilpasset åpningstid, sier Hepsø.

– Rema–kjøpmannen på Evja har søndagsåpent, ser vi det snart i butikken din i Gata?

– Nei, butikken her er ikke tilpasset slik at vi kan ha åpent på søndager, sier Hepsø.