Skal skifte ut 19.000 kvadratmeter betong på flystripa på Værnes

Årsaken bak Avinors storjobb som starter uka etter påske og pågår til langt ut i juli, er at 19.000 kvadratmeter betong skal hugges opp og erstattes med nytt dekke.

– Betongdekket er dårlig og må skiftes ut. Dette må gjøres i sommerhalvåret, og vi håper at passasjerene skal merke dette minst mulig. Derfor har planleggingen vært viktig, da vi ikke vil stenge flyplassen i forbindelse med jobben som nå skal gjøres, sier lufthavnsjef på Værnes, Lasse Bardal.

– Vi starter 18. april og skal holde på i tre måneder. Vi kan jo ikke støpe betong dersom det regner, men vi må være ferdig på tid, hvis ikke vet vi at det får store følger for så mange, sier Avinors operative sjef på Værnes, Thomas Wintervold.

Kortere rullebane

Vedlikeholdsarbeidet skal skje uten at flyplassen stenger helt. Det skal foregå nattetid og i helgene når det ikke er trafikk. Derfor vil rullebanen på flyplassen i anleggsperioden bli kortet ned fra 2.700 meter, som er det normale, til 2.200 meter.

– Det er en utfordring og noe vi har vært i dialog med flyselskap og andre operatører om lenge. Dette betyr blant annet begrensninger for hvilke typer fly som kan lande mens arbeidet pågår, sier Lasse Bardal.

Stopper større fly

Den begrensede flystripa er i utgangspunktet ikke noe problem for flytypene som normalt trafikkerer Værnes, for eksempel Boeing 737, som er det både Sas og Norwegian benytter. Det stopper imidlertid større fly, som for eksempel Boeing 747.

– De store flyene som frakter cruisepassasjerer til og fra Norge, vil denne sommeren lande i Bergen. Men ellers så skal vi kunne ta i mot den trafikken vi har i dag, fortsetter Bardal.

80-90 millioner

Prosjektet med utskifting av betongdekke er kostnadsberegnet til et sted omkring 80-90 millioner kroner. Bardal sier at de nå jobber med å muligheten for å bruke ferdigstøpte element.

– Det er noe vi jobber med. Vi tester blant annet om containertruckene på Trondheim Havn er sterke nok til å løfte elementene på plass. Kan vi støpe ferdig på forhånd, vil det spare oss for en god del jobb og utfordringer, avslutter lufthavnsjefen.