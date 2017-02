Vil blåse nytt liv i sentrum

I sitt arbeid med å skape mer liv i sentrum har Kent Olav Ferstad tatt initiativ til å starte Stjørdal Sentrumsforening.

– Jeg tror det er hensiktsmessig å ha en sentrumsforening der næringsdrivende selv har eierskap til det som skjer. Det er lettere å få forankret ting når vi selv styrer foreningen, sier Kent Olav Ferstad, som er eier og driver av Mintage Sushi & Asian Dining i Gågata.

Mer eierskap

Dette er en gruppe for næringsliv og forretningsdrivende i Stjørdal sentrum, som etableres på utsiden av Fagråd Handel som er en tilsvarende forening i regi av Stjørdal Næringsforum.

– Vi tror at nettopp dette eierskapet er en av utfordringene til Fagråd Handel. Noe vi også ser på responsen på oppstarten av denne gruppa. Raskt har over 40 næringsdrivende, politikere og kommuneansatte meldt seg inn i gruppen vi har opprettet på Facebook, og nå er det klart at vi skal ha oppstartsmøte onsdag 15. mars.

– Dere er også medlem av næringsforumet. Hvordan er reaksjonen der på at du etablerer en ny sentrumsforening?

– Jeg opplever den som positiv. Flere av dem som jobber i næringsforumet er medlemm i foreningen, og ser positivt på engasjementet. Så blir næringsforumets rolle å være en støttespiller til den nye sentrumsforeningen.

Liv og aktivitet

– Hva håper dere å oppnå med sentrumsforeningen?

– Målet er å skape mer liv og aktivitet i sentrum Ikke bare i Gågata, men i hele sentrum. For å få til det er det viktig at vi har et sett med felles kjøreregler og at vi får samkjørt aktiviteter i forbindelse med jul, sommeraktiviteter og aktiviteter på Kimen best mulig. Også i forhold til åpningstider.

– Er ikke dette prøvd tidligere?

– Jo, men men denne gangen håper vi å få det bedre forankret hos butikkeiere og næringslivet selv. Vi har også fått positive signaler fra både politisk og administrativt hold i kommunen, og noe av det vi prøver å få til allerede på første møte er en åpen høring der næringsdrivende kan stille direkte spørsmål til kommune og politikere, sier Kent Olav Ferstad, som har stor tro på at den nye sentrumsforeningen kan bidra til å blåse nytt liv i sentrum.