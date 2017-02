- Skatval er kjent for å ha mye gammel historie så vi er egentlig ute etter å se hva vi kan finne. Spenningen er å få et signal fra detektorene, sier Jørgen.

Torsdag kveld var de to brødrene ute igjen for å jakte historiske funn med detektorene sine.

-Det er ikke skatter vi leter etter. Vi avdekker historier. Vi gjør research før vi går ut, leser lokalhistorie og kikker på kart. Det er interessen for historie som driver oss, sier Jørgen.

Gigafunn

På en åker i Hegra gjorde de et oppsiktsvekkende funn fra bronsealderen forrige uke. De fant ni bronsealderøkser og en spydspiss. Funnet blir beskrevet som oppsiktsvekkende.

- Det var nok drømmefunnet. Det er nok ikke noe jeg kommer til å oppleve igjen. Jeg har gjort funn fra vikingetida før, og slike funn setter ting i perspektiv. Et så stort funn viser at dette har vært et viktig bosetningssted her for mange tusen år siden. Kanskje var det et vaktsenter i Midt-Norge, mot svenskegrensa, sier Jørgen.

Og så snart tela gir seg skal brødrene være med til det hemmelige stedet i Hegra hvor bronsealderfunnet ble gjort.

-Når tela gir seg blir det foretatt arkeologiske undersøkelser rimelig snart, og da skal Joakim og jeg være med og hjelpe dem å søke, i håp om å redde det som ligger i ploglaget før våronna.

Men nå gir plutselig detektoren utslag - på Skatval. Inni øretelefonene piper det. Brødrene snevrer inn søket mer nøyaktig og finner fram spaden. De graver rundt funnstedet for ikke å ødelegge noe.

-Vanligvis er det nok med en liten hagespade. Men i dag må vi bruke en større fordi det er så kaldt. Vi går normalt ikke ut og leter når det er så kjølig som det er nå. Når det er frost i bakken kan vi risikere å ødelegge funnet med spaden. Som regel graver vi aldri dypere enn 20 centimeter. For det dypeste vil arkeologene skal ligge urørt, det berger best, forklarer Jørgen.

Sølvmynt

Under frostlaget finner de en toskilling fra 1823. Og litt senere en 25-øring fra 1876 og et luemerke med et anker på. Den ene mynten beholder de selv. Den andre gir de til bonden som eier jorda.

- Superkult funn, sier Jørgen. Sølvmynter er det ikke ofte at vi finner. Det er ikke snakk om store verdier, men det har affeksjonsverdi i forhold til at det er gammelt. Jo eldre det er, jo artigere er det.

-Egentlig har grunneieren rett på alt vi finner, men som regel får vi beholde det selv. Men vi liker å gi bort noe av det vi finner likevel, sier Jørgen.

De to brødrene er opptatt av å gjøre alt korrekt.

-En del kulturminner er det fredninger på. Da er det straffbart å søke. Stedet der bronsealderfunnet ble gjort i forrige uke er for eksempel fredet nå. Vi innhenter alltid tillatelse fra grunneierne og er opptatt av å ha en god dialog med dem.

Mest søppel

Det er i det hele tatt sjelden de får beholde det de finner.

-Vi har gjort en del funn som vi har levert til museet, og som vi venter svar på hvor gammelt det er. For oss er det viktig at når vi finner noe gammelt, så leverer vi det inn slik at andre skal ha glede og at forskerne kan finne ut mer om den historien vi har her.

Det de finner aller mest av er søppel. Og det plukker de alltid med seg.

- 90-95 prosent av funnene vi gjør er moderne søppel, som aluminiumsfolie, kaviartuber og ølbokser. Det er mye graving for lite. Jeg har samlet alt skrotet jeg har funnet og det er totalt 13 kilo, så bøndene må være glad for at vi plukker søppel for dem.

Interessen for historie har hele tiden ligget her, og Jørgen har alltid hatt en drøm om metalldetektor, men kjøpte sin første i fjor vår.

-Broren min har holdt på i flere år. Han så fikk meg til å kjøpe en og etter det har vi vært hektet. Det blir noen turer i året. Det artigere når vi går sammen enn å gå alene. Da kan vi diskutere litt rundt funnene vi gjør og komme med innspill til hverandre.

Stor interesse

De har fått flere henvendelser fra nysgjerrige som gjerne vil være med ut på søk.

-Det er en del som går med detektor, og vi har ordnet oss en Facebook-gruppe som vi råder folk til å bruke for å komme i kontakt med andre. De som er ferske anbefaler vi å melde seg inn i et miljø eller en forening, for det er lett å tråkke i baret. Det er mange regler å forholde seg til, sier Jørgen.

Han presiserer at det er en del misforståelser rundt det at bøndene tror jordene kan bli stengt dersom det blir gjort funn.

-Bøndene får lov til å drive jorda som vanlig. Det er arkeologene som må tilpasse seg. Det er noen som tror at de mister jordene sine eller at vi ødelegger jordene, men det er ikke slik. De aller fleste bøndene er positive til at vi gjør søk og bidrar ofte med gode tips selv.