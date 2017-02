– Kommunen rammer de svakeste på bosenteret

– Først setter kommunen igang arbeider for å fjerne spisestedet og sittegruppene for de 8 -10 svakeste beboerne på bosenteret, alt uten å informere oss pårørende, så stoppes de planene. Og når kommunen ser seg ut et alternativ, så skal de ta et areal av kantina. Et areal vår mor, og de andre som bor rundt henne aldri vil bruke. De vil slite med å finne fram, fordi det er både kronglete og langt unna rommene deres, sier Jorid Skamfer Nesgård.

Rom uten vindu

Onsdag i forrige uke var det møte i pårørendeforeninga. Jon Ragnar Jensen, leder i foreninga, er fortsatt like lite imponert over kommunens håndtering av denne saken.

– Nå snakker lederne i omsorgsetaten om å erstatte arealet de vil ta fra beboerne, med en krok i kantina, nesten uten vindu, et helt uholdbart alternativ til det de har i dag, sier Jensen.

Nesgård sier det ville bli som å stue de berørte beboerne bort.

– Kommunen hører ikke på oss, sier hun. Mens Jensen er svært kritisk til å ta areal av kantina, eneste areal i bosenteret som har kapasitet til de månedlige fellessamlingene i regi av pårørendeforeninga.

– Jeg tror nok også kommunen nå er noe redd for den omdisponeringa av areal de er iferd med å gjøre. Da handler det om kommunens ønske om å ha base for hjemmesykepleien inne i bosenteret, er i tråd med kriteriene som ligger til grunn for at kommunen har fått lån i Husbanken til bosenteret, sier Jensen.

Uakseptabelt

Stjørdalens Blad hadde nylig et oppslag om Halsen bosenter, hvor pårørende til beboerne reagerte på arbeider kommunens omsorgsetat hadde påbegynt i byggets første etasje for å rydde areal slik at hjemmesykepleien i Halsen sone kunne flytte inn.

Verken pårørende eller pårørendeforening var orientert om disse planene og iverksettinga, og reaksjonene kom da de ble oppdaget.

– Klart vi reagerer. Her fratar kommunen de svakeste beboerne deres faste spisested og møteplass, et areal rett utenfor rommene deres, og tilbyr nå et erstatningsareal bak i kantina. Ingen av de her rammede beboerne vil komme seg dit, og det bekymrer oss, sier nesgård, og sier det hele er helt uakseptabelt.

Kanskje brakker

Spesialrådgiver Terje Johnsen ved omsorgsetaten i kommunen sier til lokalavisa, at en ting står fast, hjemmesykepleien i Halsen sone og personalet ved Halsen bosenter skal samlokaliseres.

Han innrømmer at sist han uttalte seg om denne saken i lokalavisa, så sa han noe feil. For mens de pårørende da hevdet at kommunen hadde ferdigstilt de omstridte arealene for en sammenslåing, hevdet Johnsen at så ikke var tilfelle.

– Jeg var faktisk ikke klar over at arbeidene som skulle gjøres var bestilt, sier Johnsen nå.

Johnsen understreker, at uavhengig av hva som er gjort av håndverksmessige tiltak, så er hele prosessen for å legge tilrette for en samlokalisering av hjemmesykepleie og personalet ved bosenteret, nullstil. Han sier Det letes etter alternative løsninger, og kantina ved bosenteret er et alternativt areal for å løse denne striden.

– Vi diskuterer nå internt i omsorgsetaten hvordan vi skal møte denne utfordringa. Vi har ingen bråhast. Likevel, den samlokaliseringa vi snakker om, den skal gjennomføres. Kanskje kan den løses midlertidig med brakker. Det planlagte helsehuset på andre siden av vegen for bosenteret, kan kanskje også trekkes inn i denne diskusjonen, sier Terje Johnsen.