– Vi får ikke se bronseøksene i Stjørdal

– Dette er et fantastisk funn, sjeldent og spennende, også på grunn av størrelsen. Dessverre har ikke Stjørdal museum Værnes i dag noe lokale som egner seg for å la folk oppleve funnet og forstå det i sammenheng med landskapet og samfunnet i bronsealderen på en god og lærerik måte. Forhåpentlig kan dette endre seg i framtida.

Det er Helle Vangen Stuedal, arkeolog ved Stjørdal Museum, som sier dette. Hun var sist helg sammen med fylkeskonservator Lars Forseth og flere på funnstedet i Hegra under de første registreringer av bronsealderfunnet de to stjørdalingene Jørgen og Joakim Korstad gjorde samme uke. De ni holkøksne og spydspissen er 2500-3000 år gamle.

Gjemmested, offersted, verksted eller gravplass?

Det er en svært begeistret arkeolog ved stjørdalsmuseet som nå plutselig har fått et nytt funn, et nytt bidrag for bedre å kunne forklare historia bak utviklinga og bosettinga i dalen gjennom flere tusen år. Samtidig sier hun at det store bronsealderfunnet, også reiser svært mange nye spørsmål.

– Dette funnet øker antall bronser fra bronsealderen funnet i Trøndelag med mange prosent. Vanligvis er det gjort funn av holkøkser, en eller kanskje to på samme område, eller en øks for eksempel sammen med et smykke, da i et depotfunn, eller offerfunn. Her er det ni holkøkser, det største funn hittil var på fire holkøkser. Størrelsen gir oss mange spørsmål, også om dette var et område for bosetting, et område hvor det har vært graver, eller et område hvor noen kan ha hatt ønsker om å legge ned offer, eller kanskje den aller mest spennende varianten, har dette rett og slett vært et bosettingsområde med et verksted hvor bronse har blitt smeltet om. Det hadde vært helt utrolig spennende, men det kan vi nok ikke regne med, sier Vangen Stuedal.

Spørsmålet om verksted eller produksjonssted reises ikke ubegrunnet. For sammen med funnet i Hegra ligger det også en «tapp» i bronse. En slik tapp var alltid en del av øksa når øksa ble tatt ut av klebersteinsforma. Normalt ble den fjernet, men Vangen sier også at denne tappen kunne bli med øksehammeren på sin ferd ut i verden.

– Slike deler eller tapper blir i hovedsak funnet utenfor verksteder og arbeidsområder, sier arkeologen.

Uansett, arkeologen er tvilende til at øksene i Hegra er produsert der. De ligner på holkøkser funnet i Danmark og Sverige. Hun tror mest på teorien om at øksene i Hegra ikke er produsert på hjemmebane. Bronsealderbøndene i Stjørdal måtte trolig gå vegen om import for å få disse redskapene som nå dukket opp i Hegra, bare få centimeter under bakken.

Til Trondheim

Vitenskapsmuseet i Trondheim, sier Vangen Stuedal, er vårt landsdelsmuseum. Her samles alle gjenstandene, som nå ble funnet i Hegra, når fylkeskonservatoren er ferdig med sin gjennomgang og registreringer.

– Vitenskapsmuseet er institusjonen med den høyeste kompetansen både på å konservere, få gjenstandene fram, få de dokumentert og forsket på, sier arkeologen.

– Skulle vi ikke vist dem fram i Stjørdal?

– Dessverre har ikke Stjørdal museum Værnes i dag noe lokale som egner seg for å la folk oppleve funnet og forstå det i sammenheng med landskapet og samfunnet i bronsealderen på en god og lærerik måte, sier Vangen Stuedal.

I all beskjedenhet nevner hun ikke «Bergkunstmuseet», et prosjekt stjørdalingene så langt ikke har klart å grave fram, til tross for stadig nye funn som kunne fylt museet, og forklart kommunens historie.