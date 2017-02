Aglo vgs. med sprekere ansikt

Det er rektor Gøril Joramo ved Aglo videregående skole på Skatval som sier dette. Uttrykket, når skolen presenterer seg i markedet får nå en ansiktsløfting.

Mer i tida

Aglo videregående skole har i dag vel 220 elever. Rektor Joramo har ikke plass for særlig mange flere, men før sommeren er det slutt på sisteåret for mange. De forlater skolen på Skatval, Aglo vgs trenger påfyll av elever fra skolestart til høsten og søknadsfristen går ut 1. mars.

– Klart vi med vår friskere logo ønsker å treffe nye ungdommer som kanskje tenker seg hit. Logoen er ikke ny, men skrift er annerledes, fargene sprekere, vi tenker at vi med denne mer moderne og fine logoen treffer ungdommene. Resultatet får vi snart se. Det å endre skolens uttrykk eller logo, har ikke vært gjort på mange år. Vi ønsker å være i en positiv utvikling, sier Joramo.

Svært tett på

Linjevalgene ved skolen med den sjønære lokaliseringa ned mot Steinvikholm slott, er mange.

– Vi ønsker også gjennom det nye uttrykket vårt å tydeliggjøre linjevalgene våre, eller tilbudene. Det er design og håndverk, service og samferdsel, helse- og omsorgsfag, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og påbygging til generell studiekompetanse sier Joramo.

– Mer moderne, sterkere farger, en sprekere logo med større appell til mulige elever. Hva ellers kan rektoren trekke fram som særpreg ved skolen?

– Skolens motto, er at vi alltid skal være gode til å se den enkelte eleven, se eleven som et helt menneske. Vi fokuserer på det faglige, se hvilke muligheter den enkelte har. Dette for å bidra til at eleven når sine mål. Elevene som kommer hit skal møte oss som fagmennesker og også medmennesker, hele mennesker. Vi er en relativt liten skole, og legger vekt på at vi skal kjenne elevene, sier rektor Gøril Joramo.