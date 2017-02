Kimen evakuert etter brannalarm

- Det var støv i parkeringskjelleren som utløste brannalarmen, sier politiets operasjonsleder Bjørn Haugan.

Brannsikringssystemet i kulturhuset registrerte støvet og utløste alarmen.

Det førte til at alle som befant seg inne i Kimen, måtte forlate stedet umiddelbart. Også parkeringskjelleren under huset ble stengt.

Brannvesenet i Stjørdal iverksatte full utrykning. Brannmannskapene kunne fort konstatere at det ikke var noen brann i kulturhuset, og at situasjonen var under kontroll.

Det var folk på forestillingene i kinosalene og i fritidsklubben Karbon som måtte forlate Kimen i all hast. Alle fikk slippe inn igjen etter en halvtimes tid.