Samler strikkeglade på kveldstid

Det er tre år siden Gro Karin Gifstad etablerte strikkekafe på dagtid i lokalene til Smia. Nå foregår dette i lokalene i til Smile i Kjøpmanngata.

– Nå har jeg vært ute av det i en periode, men det er gledelig å se at tilbudet fortsatt lever i beste velgående, sier Gro Karin Gifstad.

Vil lage nytt tilbud

Men nå ønsker Gifstad å lage enda et nytt tilbud til alle stjørdalingene som er strikkeglade.

– Nå lager vi et kveldstilbud, også det i lokalene til Smile i Kjøpmannsgata. Men her blir litt mer enn bare og møtes med strikkepinnene og en kaffekopp. Nå ønsker jeg å gi folk litt ekstra inspirasjon og faglig påfyll, fortsetter Gifstad.

Det betyr at hun vil hente inn foredragsholdere, sette fokus på ulike tema eller ta for seg en spesiell teknikk. Strikkekveldene er planlagt en kveld måneden, og første kveld blir tirsdag 28. februar.

– Da er vi så heldig å få besøk av Marion Rindsem. Rindsem er kjent for sin nye bok om strikking, og er i disse dager på signeringsturné. Dette blir helt sikkert et spennende foredrag for alle som er glad i å strikke. Det er viktig med aktiviteter i sentrumsgatene, denne gang på kveldstid, avslutter Gifstad.