Tjuvstartet på universitetet

18-åringen karakteriserer seg selv som en helt vanlig gutt. Men med en sterk interesse for problemløsning og matematikk.

– Hvorfor denne sterke interessen for matematikk?

– Jeg liker det. Det er veldig artig å forstå matematiske problemstillinger og løse dem, sier Sigurd Stene.

Han er elev ved tredje året på forskerlinja ved Ole Vig. Sigurd roser miljøet i klassen.

– i har vært den samme klassen siden starten på videregående og har blitt en veldig sammensveiset gjeng, sier han.

Sigurd karakteriserer også det faglige nivået i klassen som sterkt. Her går det veldig mange flinke elever.

– En klasse med litt nerdete image, kanskje?

– Nei, for all del. Jeg håper da ikke det, sier Sigurd.

Han forteller om allsidige interesser ved siden av matematikken. På fritida går det mye i fotball på Stjørdals-Blink. Sportsinteressen er stor.

–Hard jobbing å gå i gang med universitetseksamen?

– Du må jobbe for å få det til, sier Sigurd.

Har jobbet parallelt

Han har gjort studiene og oppgavene ved siden av det vanlige skolearbeidet ved Ole Vig videregående.

– Oppgaveinnleveringene hadde som regel frist fredag kveld. Så det ble en del jobbing utover på ettermiddagene på fredagene, medgir Sigurd.

Han er i gang med siste semester ved Ole Vig. Til våren blir det eksamen. Og til høsten blir det militærtjeneste. Sigurd reiser til Sør-Varanger i august.

Stjørdalingen gleder seg til å komme i militæret og lære noe nytt. Da får han forhåpentligvis også muligheten til mer friluftsliv som han også setter pris på.

– Og neste høst blir det universitetsstudier for alvor?

– Det er planen. Jeg ønsker å begynne ved NTNU i Trondheim, sier Sigurd Stene.

Han har imidlertid ikke bestemt hva slags studium han skal satse på. Men noe med realfag blir det i hvert fall.

Stolt skole

Terje O. Harnes som er avdelingsleder på realfag ved Ole Vig videregående er stolt av prestasjonene til Sigurd Stene.

– I mange år har vi hatt et samarbeid med Stokkan om å ta videregående matte på ungdomsskolen. Men vi har ikke hatt noe ordentlig plan for hva de skal gjøre når de er ferdig med all matten de har her på videregående, sier Harnes.

Skolen har prøvd å tilby andre fag uten å lykkes helt med det.

– Men i år har vi koblet oss på NTNU slik at de har fått anledning til å ta matte på universitetsnivå, mens de går på videregående, sier Harnes.

NTNU har en UNG-ordning der elever fra videregående kan komme på dagssamlinger. Undervisningen legges opp som nettundervisning og i tillegg stiller Ole Vig med faglærer som er tilgjengelig.

Harnes karakteriserer prestasjonen til Sigurd som høy.

– Ole Vig videregående ønsker å legge til rette for elever uavhengig av faglig nivå i matematikk.Nå har vi tilrettelagt for en som er faglig sterk, og det synes vi er bra, sier Harnes.

Han sier at det var flere som var aktuelle for UNG-ordningen, men at nåløye for å komme inn er trangt.

– De må ha begynt med matematikken ett år tidligere enn det som er vanlig, og så må de ha toppkaraktere. Det er mye egenarbeid og selvstudie. De må være klar for å studere på høyt nivå for å få det til. Dette er 7,5 studiepoeng som Sigurd har tatt på et halvt studieår i tillegg til å være elev på videregående. Så det er ganske mye arbeid, sier Harnes.