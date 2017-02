Her fant de den aller beste servicen

Tilsammen 28 elever fra begge salg og samferdsel-klassene på Ole Vig videregående skole Vg1 har trålet butikker i Stjørdal sentrum de siste tre ukene under dekke.

– Vi ble ikke oppdaget, forteller elev Karoline Kjønhaug.

Elevene besøkte alle matbutikker, herrebutikker og sportsbutikker i Stjørdal sentrum på jakt etter oppmerksomme ekspeditører og god service. De besøkte i butikker utenom. Hell Kjøpesenter er ikke med i testen.

De tre beste i testen var alle sportsbutikker - Stormbergv vant knepent foran Moksnes og MX Sport.

– Det liker vi!

– Så bra! Det liker vi altså, var reaksjonen til daglig leder Bente Berg ved Stormberg i Torgkvartalet.

– Virkelig bra! Men så har vi jo bestandig jobbet mye med det også. Vi har hatt masse mysteryshoppers gjennom tida, sier Berg.

– Hva har dere jobbet med?

– For det første at du skal møte kunden og se kundene selv om du er opptatt med en kunde fra før. For det andre det å få en behovsanalyse, og så dekke behovene. Målet er å selge mer til kunden enn det han kom for.

– Mersalg altså, konstaterer elevene fra Ole Vig.

– Nettopp. Mersalg er veldig viktig.

– Hvorfor vant Stormberg?

– Det var bittelitt bedre på alt. Det står her at de kom og hilste med en gang, de smilte for det meste og var positive. En gang hadde de ikke den jakka vi var ute etter, men de hjalp til med å finne en annen jakke og viste god kunnskap om produktene sine.

Elevene besøkte alle butikkene som "kunder" fire ganger.

Tjuvstartet på universitetet Sigurd Stene (18) er den første eleven ved Ole Vig som har tatt matematikk på universitetsnivå samtidig med fagene på videregående. Han imponerte med toppkarakteren A.

Ville ha smil

– I butikkene så vi på om noen kom og sa hei, smil, om de var hyggelige, kunnskap om varene, ryddighet i butikken, hvor lett det var å finne fram og helhetsinntrykket. Vi har vurderte butikkenes nettsider og vi har ringte for å sjekke hvor raske de er til å svare telefonen, forteller Karoline Kjønhaug videre.

– Hva lærte dere av oppgaven?

– Vi lærte hvordan god service skal være. Hvordan vi skal bli møtt i en butikk uansett hvordan vi ser ut.

Positivt overrasket

Det store flertallet av butikker har en service som er bra eller bedre, forteller elvene som sier de er positivt overrasket. Bare noen få var det elevene vil kalle dårlig på service.

– Vi merket at det er litt forskjell alt etter type butikk. Som kunde har du en litt annen forventning til servicen i en liten butikk med dyre varer der du gjerne trenger litt hjelp, enn til en stor kjedebutikk der du går og finner deg en kjole til 200 kroner bare, sier Caroline.

– Hvor gode var butikkene på nett?

– Nettsidene varierte. De større kjedene er tydeligvis mer profesjonelle på sånt, sier Oliver Frigaard.

– Hvorfor tror dere sportsbutikkene gjorde det så bra?

– Vet ikke. Kanskje det har noe med konkurranse å gjøre. Eller at det er butikker med dyrere varer.

Andre gang

Nå skal de to VG1 klassene en runde til de tre beste i testen og dele ut heder.

– Butikkene skal få seg en liten diplom, en liten «smiley». Dette var forresten andre gang vi gjennomfører en sånn test. Vi gjorde noe tilsvarende i 2010, den gang på oppdrag fra næringsforeninga, sier lærer Jostein Hagen.