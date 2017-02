Her har de god grunn til å smile bredt

– Dette er en fin bekreftelse på at de ansatte forvalter samfunnsrollen vi har fått på en god måte. Vi driver et serviceyrke, og vi gjør det med et smil om munnen, sier Linda Bakken Lurvik.

Hun er avdelingssjef i Securitas på Trondheim lufthavn Værnes, som har driftsansvaret for sikkerhetskontrollen.

Flest trykk i Norge

Når du er trygt gjennom sikkerhetskontrollen, har du mulighet til å gi beskjed om hvordan opplevelsen var ved å trykke på en knapp på vei inn i avgangshallen. Der har du fire valg: To grønne knapper som tilsier veldig fornøyd eller fornøyd, eller to røde knapper som betyr misfornøyd eller veldig misfornøyd.

I 2016 var det totalt 652.034 passasjerer på Værnes som ga tilbakemelding. Av disse trykket 92 prosent på de to grønne tilfredshetknappene.

– Det er et øyeblikkssvar fra passasjerene på hvilken opplevelse de hadde i sikkerhetskontrollen, og det gir oss en god indikasjon, forteller Lurvik.

– Hvor seriøst tror dere passasjerene tar «spørreundersøkelsen?»

– De som ikke bryr seg, trykker ikke. Jeg føler absolutt det er et reelt resultat vi har.

Ifølge Linda Bakken Lurvik er Værnes den flyplassen i Norge som har klart flest trykk.

Securitas har til sammen 125 ansatte på flyplassen.

– Mange av dem har høy ansiennitet og er våre bærebjelker og kunnskapsbærere. Blandet med ungt pågangsmot er vi en fin gjeng, sier Lurvik.

Seks sluser

Dagens sikkerhetskontroll har en totalkapasitet på seks sluser. Den ble åpnet i april i 2013. Seniorrådgiver security i Avinor, Gøril Gisetstad, forteller at i underkant av to millioner reisende passerte sikkerhetskontrollen på Værnes i fjor.

– Vi har et kundeløfte som sier at du maksimalt skal stå 15 minutter i kø. Jeg vil tro at gjennomsnittstida ligger på seks-sju minutter, sier Gisetstad.

Terminalen er laget for å ta seg av fem millioner passasjerer årlig, noe som betyr at det ikke er et kapasitetsproblem pr. i dag. Dagens sikkerhetskontroll har en totalkapasitet på seks sluser.