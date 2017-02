Lastebil mistet hjul på E6 – hjulet traff en annen bil

Like før klokka 12 onsdag formiddag fikk politiet melding om at en lastebil hadde mistet hengerhjulet på E6 like nord for Havnekrysset. Hjulet traff en annen bil, mens en tredje bil kjørte inn i hjulet.

– Begge personbilene fikk materielle skader. Den ene bilen måtte berges, men den andre bilen var kjørbar, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt.

Lastebilen fortsatte ferden nordover på E6. Politiet fikk en god beskrivelse, og på Gråmyra i Levanger oppdaget de at lastebilen hadde kjørt til side.

– Sjåføren merket at han manglet et hjul på den midterste akslingen like før han kom til Gråmyra. Vedkommende betvilet ikke forklaringen om at hjulet hadde truffet to personbiler, forteller Mollan.

Partene blir satt i kontakt med hverandre, og ifølge operasjonsleder Mollan skal det bli skrevet skademeldinger.

– Vi foretar oss ikke mer i saken, sier Mollan.