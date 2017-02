Satser på ski-VM 2023

VM-sjef Guri Hetland slår fast at et verdensmesterskap på ski vil bety en gedigen vitamininnsprøytning for både Trondheim og ikke minst distriktene rundt.

2023

Trondheim tapte duellen med Oberstdorf om å få arrangere verdensmesterskapet i 2021. Nå er det neste mulighet – VM i 2023 som gjelder.

Onsdag kveld møtte over to hundre ungdommer fra flere videregående skoler med idrettsfag i Trøndelag opp i kulturhuset Kimen i Stjørdal. Ungdommene var invitert til VM-kveld for å høre om planene for VM i 2023.

Flere store arrangement

Men mye skal skje på skifronten i Trøndelag før 2023, slår Guri Hetland Fast.

Neste år skal junior-NM arrangeres i Steinkjer. I 2019 står Idrettslaget Varden i Meråker som arrangør for norgesmesterskapet på ski.

I 2020 er det duket for Ski-tour mellom Östersund og Trondheim. Da blir det etapper både i Åre og i Meråker.

– Vi har veldig mye å glede oss til, sier Guri Hetland.

Ny søknad

Nå jobber VM-ildsjelene med en ny søknad om at Trondheim skal få tildelt verdensmesterskapet på ski i 2023. Det vil skape enda større muligheter for ski-folket i Trøndelag.

– Vi vet at ski-interessen er veldig stor i hele distriktet. VM vil bety et løft for hele regionen rundt Trondheim, sier Guri Hetland.

Ikke minst blir det behov for mange frivillige som kan være med og bidra.

– Vi vet at trønderne vil slutte opp om et verdensmesterskap på ski, smiler Hetland.

VM-sjef Guri Hetland har selv vært en habil skiløper. Hun er opprinnelig fra Meråker og har gått på skilinja ved den videregående skolen i Meråker.

Meråker videregående

Under VM-kvelden i Kimen onsdag presenterte Frode Estil idrettstilbudet ved Meråker videregående skole. Estil karakteriserer skolen som relativt liten med et godt sammensveiset miljø og flotte trenings- og læringsforhold.

Meråker videregående er en ren «idrettsskole». Nesten alle de knappe to hundre elevene går på idrettsfag. Langrenn er den største gruppa med rundt åtti av elevene. Skiskyting og fotball er de to nest største gruppene med rundt tretti elever hver. 15 elever går på håndball-linja og et titalls på friluftsliv.