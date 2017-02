Sliter med høyt sykefravær

Anne Gresseth jobber ved Meråker sykehjem, institusjonen som hadde et sykefravær på 12,2 prosent i fjor, vel fem prosent mer enn året før. Både ledelse og tillitsvalgte er enige om at det er høyt. Men de mener også at det fins årsaker som kan forklare ert høyt sykefravær.

–Ja, jeg syns sykefraværet er høyt. Jeg skulle gjerne sett at det hadde vært lavere, sier Hilde Jønsson, enhetsleder ved sykehjemmet.

Forklaringer

For kort tid siden orienterte sektorsjef Inge Falstad formannskapet om sykefraværet i sektoren. Sektor helse, pleie og omsorg sett under ett hadde i fjor et samlet sykefravær på 10,4 prosent. Sykehjemmet, som er sektorens største avdeling, bidrar til å trekke fraværet opp.

–Det kan være flere forklaringer på økende fravær. Blant annet har vi avviklet bofellesskapet i løpet av 2016. Det kan ha ført til økt press på sykehjemmet og på dem som arbeider der. Det kan også være sykdom som ikke har med arbeidsplassen å gjøre, sier sektorsjefen.

Omstilling

Også enhetsleder Hilse Jønsson peker på avviklingen av bofellesskapet som en mulig forklaring.

–Det er ikke uvanlig å se sykefravær i sammenheng med omstilling. Ellers ser vi at fraværet har vært økende jevnt over året, med en topp i desember. Det er ikke unormalt, for det er gjerne tiden for influensa og farang, sier hun.

«Lov å bli syk»

Anne Gresseth, som er plasstillitsvalgt for Fagforbundet på sykehjemmet, opplever at sykehjemmet er en tøff arbeidsplass. Det er en arbeidsplass som er dominert av kvinner som også har ansvar for familie og hjem, og som dermed er dobbeltarbeidende. Skader og langtidssykmeldinger er også en del av bildet.

–Sykehjemmet er en kjempefin arbeidsplass. Men sykefravær er ikke til å unngå. Det er lov å være syk, understreker hun.

Stjørdal

Nå er det ikke bare i Meråker at sykefraværet innen helse og omsorg er høyt. Etat omsorg i Stjørdal hadde i fjor et sykefravær på 10,9 prosent, høyere enn i Meråker. Men ved Halsen sykehjem lå sykefraværet i fjor på 10,4 prosent, godt under sykehjemmet i Meråker. Men etatsjef Hans Frederik Selvaag, etatsjef omsorg i Stjørdal kommune, er ikke fornøyd

– Det er for mye. Det betyr at 45 mennesker er borte fra jobb hver dag. Vi har satt i gang et eget prosjekt for å få ned sykefraværet, sier Hans Frederik Selvaag.

Prosjekt

Også i Meråker er det satt i gang tiltak for å få ned sykefraværet. Både sektorsjef Inge Falstad og enhetsleder Hilde Jønsson sier at sektoren nå har satt i gang et eget prosjekt sammen med NAV og bedriftshelsetjenesten for å se på aktuelle tiltak.

–Vi følger opp den enkelte som er langtidssykmeldt. Samtidig ser vi på hva Meråker sykehjem som arbeidsplass kan bidra med, sier Hilde Jønsson.

Tar tid

Også plasstillitsvalgt Anne Gresseth er opptatt av at det blir satt i verk tiltak for å få ned fraværet. Resultatet er at en del nå er på vei tilbake i jobb.

–Vi er en kvinnedominert arbeidsplass, og vi jobber med mennesker. Vi ansatte på sykehjemmet er også mennesker, vi er ærekjære og vil ikke gjøre noe halvveis, og det er også forskjell på oss som jobber her. Det er ikke gjort på én dag å rette opp et høyt sykefravær. Men neste år på denne tiden er fraværet kanskje mer normalt, sier Anne Gresseth.