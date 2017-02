Børstad Transport har kjøpt opp Undlien Transport

Børstads Transport har kjøpt Åsen-bedriften, Undlien Transport. Daglig leder i Børstad transport, Tor Jacob Reitan, sier at de fortsetter sin strategi med å styrke sin posisjon i Midt-Norge.

- Vi har en strategi om vekst, men den skal være kontrollert. Det betyr at vi ikke skal vokse på bekostning av lønnsomheten. Det er ikke et mål i seg selv å være stor, målet er å være god og forhåpentlig på mange områder best, slik at man blir foretrukket i markedet, sier Reitan.

En fordel med en viss størrelse

Han mener at slik bransjen har utviklet seg, er det en forutsetning å ha en viss størrelse for å kunne trekke ut stordriftsfordeler.

- Som et ledd i denne strategien er oppkjøpet av Undlien midt i blinken for oss.

Per Kristian Undlien fra Åsen har drevet transport selskap siden 80-tallet, og har spesialisert seg på kornkjøring for Felleskjøpet og bøndene i Nord Trøndelag. Nå er en betydelig kundeportefølje og bilmateriell kjøpt opp av Børstads Transport.

-Far og sønn Per Kristian og Jørgen Undlien har fått fast ansettelse hos oss, hvor de med sin kompetanse og dyktighet vil styrke oss.

Avtale med Felleskjøpet

Prisen på selskapet vil Reitan ikke kommentere.

- Dette oppkjøpet medfører at vi får nye langsiktige avtaler med Felleskjøpet som gir oss mulighet for økt vekst utover dagens kundemasse hos Undlien. Per Kristian Undlien har et utmerket omdømme og mange fornøyde kunder, jeg er veldig glad for at vi har fått til denne avtalen.

I 2016 hadde Børstad transport en omsetning på nær 200 mill og totalt cirka 80 kjøretøy. cirka 115 med hovedbase i transportklyngen på Sutterøy.

- Vi har blant mange typer store og mindre kjøretøy seks spesialbiler for farlig avfall som opererer landet rundt, samt 22 vogntog som kjører på oppdrag for Felleskjøpet AGRI i en egen storavtale.