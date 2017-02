Hører på lydbok mens de venter DAB-radio

– Vi installerer DAB for full musikk, sier bilansvarlig Trond Stuevold i Børstad Transport.

Han sier at en del av sjåførene har fått installert DAB i bilene sine, men at andre fortsatt må vente en stund. De har ganske enkelt problemer med å få tak i nok adaptere.

– Vi har ikke tatt inn nok adaptere og har problemer med å få tak i nok. Vi begynte nok litt for sent med omleggingen, det skal jeg være den første til å innrømme. Vi beklager at ikke alle sjåførene får DAB samtidig, men akkurat nå venter vi på flere adaptere. Og så prøver vi med både takantenne og glassantenne for å se hva som gir best resultat. Det er mange forskjellige adaptere og vi ønsker å se hva som gir best dekning, for vi kjører rundt i hele landet, sier Stuevold.

Tilbud om lydbok

De som ikke får høre på radio har imidlertid et annet alternativ, forteller Stuevold.

– Vi har et tilbud til sjåførene om lydbøker i bilene. Vi har en avtale med lydbokforlaget og sjåførene er godt fornøyde med det. De har tilbud om å låne lydbøker som de har i bilene sine, sier Stuevold.

Han sier at prislappen bare på adaptere i de 70 bilene kommer på rundt 250.000 kroner.

– Vi får litt kostnader på dette, men det er arbeidsplassene til sjåførene og har mye å si for trivselen. Det hadde kostet oss langt mer dersom vi ikke hadde tatt oss av monteringen selv. Nå ligger vi på rundt 3.000 kroner per bil, sier Stuevold.

De har imidlertid ikke store omkostninger på verkstedtid eller tap med tanke på at bilene må stå i ro.

– Vi bruker omlag en time på installeringen, og forsøker å gjøre det når kjøretøyene kommer inn til kveld eller helg, sier han.

Har solgt ut varelagrene

Salgssjef i Bilradiospesialisten i Trondheim, Jan Erik Elverum, sier at de håndterer mer enn 1.000 henvendelser daglig om DAB og FM, ifølge Trønder-Avisa. Han sier at de har oversolgt tusenvis av radioer og adaptere og at alt de har fått levert er solgt for lengst. Han mener vi vil passere første kvartal før DAB+ er noenlunde i rute i Trøndelag.

Regionleder Roar Melum i Norsk Lastebileierforbund er redd for at omleggingen skal gå utover sikkerheten på veiene.

– Spesielt er vi skeptiske for den dårlige dekningen i tunneler. Om en storbil med brannfarlig last kjører inn i en tunnel som er sperret av en ulykke kan det få fatale følger. Og per i dag får vi jevnlige rapporter om at dekningen langt fra er tilfredsstillende, sier han til avisa.

Stuevold sier at de etterstreber en ordning som gjør at sjåførene kan bruke den originale radioen slik at de slipper å forholde seg til flere skjermer i bilen.

– Verden går framover, så vi må bare tilpasse oss den, sier han.